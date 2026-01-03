РФ підготувала понад 100 ракет: аналітики очікують на масований обстріл України

Крім ракет повітряного базування та морського базування, як попереджають моніторингові канали, у розпорядженні росіян також перебувають балістичні та крилаті "Іскандери".

Росія завершила підготовку до нового масованого удару по території України. Попередження оприлюднили одразу декілька моніторингових Telegram-каналів.

Зокрема, канал "ППО Радар" оприлюднив більш уточнене повідомлення про підготовку росіян до можливого обстрілу. За даними аналітиків, у загарбників у розпорядженні є ракети наземного, повітряного та морського базування. Зокрема, росіяни підготували до 50 крилатих ракет Х-101, до 20 балістичних ракет "Іскандер-М" та 14 крилатих ракет "Іскандер-К". Також противник може застосувати ракети морського базування "Калібр" та аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал".

Відео дня

Загалом, як попереджають аналітики, у стані готовності у росіян:

7 бомбардувальників Ту-95МС та до 3-х бомбардувальників Ту-160 — орієнтовно 40-50 крилатих ракет Х-101;

до 20 балістичних ракет "Іскандер-М" та 14 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 24 крилатих ракет "Калібр";

9 винищувачів МіГ-31К, оснащених 9 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

"Ворожа масована атака може початися або сьогодні або завтра (3 або 4 січня — ред.)", — йдеться у повідомленні каналу.

Фото: Скриншот

Інший моніторинговий канал Tracking уточнює, що здійснено переліт на авіабазу "Оленья" 7 бортів Ту-95МС, оснащених крилатими ракетами Х-101.

"Існує ймовірність ракетної атаки найближчим часом", — додають аналітики.

Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу військове командування України не коментувало інформацію моніторингових каналів про підготовку росіян до нового удару по Україні.

Варто зазначити, що 3 січня інший моніторинговий канал monitor також попереджував про передислокацію бомбардувальників Ту-95МС ближче до України. Аналітики зазначали, що чотири борти були передислоковані з авіабази "Українка" в Амурській області на аеродром дальньої авіації "Оленья" Мурманської області.

Також повідомлялось, що 2 січня ЗС РФ балістичними ракетами "Іскандер-М" атакували Харків, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини. Серед жертв — трирічна дитина та молода жінка.