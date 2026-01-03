РФ подготовила более сотни ракет: аналитики ожидают массированного обстрела Украины

Кроме ракет воздушного базирования и морского базирования, как предупреждают мониторинговые каналы, в распоряжении россиян также есть баллистические и крылатые "Искандеры".

Россия завершила подготовку к новому массированному удару по территории Украины. Предупреждение обнародовали сразу несколько мониторинговых Telegram-каналов.

В частности, канал "ППО Радар" обнародовал более уточненное сообщение о подготовке россиян к возможному обстрелу. По данным аналитиков, у захватчиков в распоряжении есть ракеты наземного, воздушного и морского базирования. В частности, россияне подготовили до 50 крылатых ракет Х-101, до 20 баллистических ракет "Искандер-М" и 14 крылатых ракет "Искандер-К". Также противник может применить ракеты морского базирования "Калибр" и аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал".

Відео дня

В целом, как предупреждают аналитики, в состоянии готовности у россиян:

7 бомбардировщиков Ту-95МС и до 3-х бомбардировщиков Ту-160 — ориентировочно 40-50 крылатых ракет Х-101;

до 20 баллистических ракет "Искандер-М" и 14 крылатых ракет "Искандер-К";

до 24 крылатых ракет "Калибр";

9 истребителей МиГ-31К, оснащенных 9 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

"Вражеская массированная атака может начаться или сегодня или завтра (3 или 4 января — ред.)", — говорится в сообщении канала.

Фото: Скриншот

Другой мониторинговый канал Tracking уточняет, что осуществлен перелет на авиабазу "Оленья" 7 бортов Ту-95МС, оснащенных крылатыми ракетами Х-101.

"Существует вероятность ракетной атаки в ближайшее время", — добавляют аналитики.

Фото: Скриншот

На момент публикации материала военное командование Украины не комментировало информацию мониторинговых каналов о подготовке россиян к новому удару по Украине.

Стоит отметить, что 3 января другой мониторинговый канал monitor также предупреждал о передислокации бомбардировщиков Ту-95МС ближе к Украине. Аналитики отмечали, что четыре борта были передислоцированы с авиабазы "Украинка" в Амурской области на аэродром дальней авиации "Оленья" Мурманской области.

Также сообщалось, что 2 января ВС РФ баллистическими ракетами "Искандер-М" атаковали Харьков, в результате чего погибли по меньшей мере два человека. Среди жертв — трехлетний ребенок и молодая женщина.