Украину атакуют "Шахеды": аналитики предупреждают о возможном массированном ударе этой ночью (карта)

Вечером 4 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений. В то же время аналитики фиксируют активность вражеской стратегической авиации, что может свидетельствовать о возможном массированном ударе этой ночью.

Глава Центра противодействия дезинформации и лейтенант Андрей Коваленко призвал граждан внимательно относиться к сигналам воздушных тревог этой ночью. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

По данным мониторинговых каналов, вечером были зафиксированы коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ. Это может свидетельствовать о возможном боевом вылете российских бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 в ночь на 5 января.

На момент публикации, как пишут аналитики, вылета российских самолетов зафиксировано не было. Однако в готовности у россиян более бортов стратегической авиации на аэродроме европейской части и аэродромах дальневосточного региона РФ.

Відео дня

Стоит отметить, что о подготовке россиян к массированному комбинированному удару по Украине аналитики предупреждали еще 3 января. По данным мониторинговых каналов, враг подготовил около 100 ракет.

Украину атакуют "Шахеды": где угроза ударов

Скриншот | карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 23:30 час

В то же время враг осуществил пуски ударных дронов с разных направлений. По состоянию на 23:30 часов воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Воздушные силы фиксировали движение "Шахедов" через Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

По состоянию на 23:30 часов военные предупреждают о движении дронов в следующих областях:

на Харьковщине курсом на Полтавщину;

на Полтавщине курсом на Черкасскую область;

на Кировоградщине в западном направлении.

Мониторинговые каналы фиксируют наибольшее количество вражеских дронов на Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине.

"Стратегическая авиация РФ" | примерная карта движения "Шахедов" по Украине по состоянию на 23:30 часов

Около 23:35 часов взрыв на фоне атаки "Шахедов" прогремел в Харькове, сообщило "Суспільне".

Информации о последствиях вражеского обстрела, пострадавших или разрушениях, на момент публикации не поступало.

Напомним, 3 января аналитики предупредили, что россияне перебросили бомбардировщики Ту-95МС ближе к границе с Украиной.

Ранее Харьковская областная прокуратура сообщала, что в Харькове возросло количество жертв в результате ракетного удара РФ 2 января.