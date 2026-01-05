Вибухи у Києві та інших областях: росіяни атакують Україну "Шахедами" та вдарили балістикою

Уночі 5 січня росіяни масовано запустили ударні дрони типу "Шахед" по Україні, а також балістичні ракети. У повітрі було зафіксовано кілька бортів винищувачів МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Повітряну тривогу через ракетну небезпеку було оголошено по всій території України. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл росіян.

Близько 02:00 години у Києві було чутно вибухи, повідомила кореспондентка Фокусу. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух "Шахедів" у напрямку столиці.

Через кілька хвилин моніторингові канали попередили про пуски росіянами балістичних ракет у напрямку столиці. Однак цілі, попередньо, до Києва не долетіли: вибухи, за даними аналітиків, пролунали у Чернігівській області.

Згодом голова міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський інформував, що росіяни били дронами та балістичними ракетами по одному з підприємств на території міста.

Паралельно ворог підняв у повітря кілька бортів винищувачів МіГ-31К. Вдруге за ніч повітряна тривога через ракетну загрозу була оголошена по всій Україні. Однак пусків "Кинджалів" не було зафіксовано.

Згодом, близько 02:40 години, кореспондентка Фокусу повідомила про повторні звуки вибухів у Києві. Сили ППО працювали по "Шахедах", що дісталися столиці, інформував міський голова столиці Віталій Кличко.

Даних щодо наслідків нічної атаки "Шахедів" по столиці на момент публікації не надходило.

Нічна атака "Шахедів" по Україні: де ще було чутно вибухи

Пізно ввечері 4 січня "Суспільне" та після опівночі повідомляло про звуки вибухів у Харкові. Попередньо, у місті на тлі атаки дронів пролунало щонайменше 3 вибухи.

Також близько 00:25 години вибухи пролунали у Полтаві, інформувало "Суспільне".

Окрім того, уночі ЗС РФ били "Шахедами" по місту Славутич на Чернігівщині. За повідомленням голови міста Юрія Фомічева, ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Славутичі.

Київська ОВА попереджала про фіксацію "Шахедів" в області та роботу сил ППО.

Інформація щодо наслідків російської атаки БпЛА та балістики уточнюються. На момент публікації загроза "Шахедів" триває у низці областей.

Нагадаємо, увечері 4 січня аналітики попередили про ймовірний масований удар по Україні у ніч на 5 січня.

Також моніторингові канали повідомляли, що ЗС РФ підготували близько 100 ракет, готуючись до наступного масованого удару по Україні.