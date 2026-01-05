Взрывы в Киеве и других областях: россияне атакуют Украину "Шахедами" и ударили баллистикой

Ночью 5 января россияне массированно запустили ударные дроны типа "Шахед" по Украине, а также баллистические ракеты. В воздухе было зафиксировано несколько бортов истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Воздушная тревога из-за ракетной опасности была объявлена по всей территории Украины. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле россиян.

Около 02:00 часов в Киеве были слышны взрывы, сообщила корреспондент Фокуса. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении столицы.

Через несколько минут мониторинговые каналы предупредили о пусках россиянами баллистических ракет в направлении столицы. Однако цели, предварительно, до Киева не долетели: взрывы, по данным аналитиков, прозвучали в Черниговской области.

Впоследствии глава городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский информировал, что россияне били дронами и баллистическими ракетами по одному из предприятий на территории города.

Параллельно враг поднял в воздух несколько бортов истребителей МиГ-31К. Второй раз за ночь воздушная тревога из-за ракетной угрозы была объявлена по всей Украине. Однако пусков "Кинжалов" не было зафиксировано.

Впоследствии, около 02:40 часов, корреспондент Фокуса сообщила о повторных звуках взрывов в Киеве. Предварительно, силы ПВО работали по "Шахедам", которые добрались до столицы.

Ночная атака "Шахедов" по Украине: где еще были слышны взрывы

Поздно вечером 4 января "Суспільне" и после полуночи сообщало о звуках взрывов в Харькове. Предварительно, в городе на фоне атаки дронов прозвучало по меньшей мере 3 взрыва.

Также около 00:25 часов взрывы прогремели в Полтаве, информировало "Суспільне".

Кроме того, ночью ВС РФ били "Шахедами" по городу Славутич на Черниговщине. По сообщению главы города Юрия Фомичева, враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Славутиче.

