В Киеве пожар из-за атаки "Шахедов", есть жертва: первые последствия вражеского обстрела

Ночью 5 января россияне ударили по Киеву "Шахедами", в результате чего в одном из районов города поднялся пожар и пострадало медицинское учреждение.

Падение обломков вражеских дронов вызвало возгорание в частном медицинском учреждении на территории Оболонского района Киева. Об этом сообщил председатель районной государственной администрации Кирилл Фесик.

"Пострадало частное медицинское учреждение. Все службы работают на месте, я также направляюсь на место попадания", — отметил чиновник.

Фесик добавил, что подробная информация о последствиях обстрела будет сообщена после объявления об отбое воздушной тревоги в столице.

Стоит отметить, что о пожаре в Оболонском районе после атаки "Шахедов" сообщал около 03:00 часов председатель КГВА Тимур Ткаченко. Чиновник впоследствии добавил, что оперативные службы осуществляют эвакуацию людей из здания, пострадавшего в результате атаки в Оболонском районе.

По предварительной информации Ткаченко, в результате атаки на Киев известно по меньшей мере об одном пострадавшем человеке. Раненной женщине оказывают помощь медики.

Впоследствии председатель КГВА сообщил, что стало известно о по меньшей мере одной жертве российского обстрела столицы.

Другие последствия атаки ВС РФ "Шахедами" по Киеву уточняются. На момент публикации воздушная тревога продолжается из-за вражеских дронов в небе.

Напомним, перед этим Фокус писал, что в Киеве и ряде областей прогремели взрывы во время атаки "Шахедов" и баллистических ракет.

Также вечером 4 января мониторинговые каналы предупреждали о вероятном массированном обстреле в ночь на 5 января: радары фиксировали активность стратегической авиации РФ.