Знаменитий "полтавський палій" знову нагадав про себе

48-річний чоловік, який прославився як "полтавський палій" після серії вчинених ним пожеж, знову потрапив у поле зору правоохоронних органів.

Напередодні, 8 січня, до Полтавського районного управління поліції надійшов анонімний телефонний дзвінок із погрозами підпалювати квартири жителів. Охоронці порядку швидко вирахували особу того, хто телефонував, передає "Полтавщина".

У поліції журналістам розповіли, що дзвінок надійшов від чоловіка 1977 року народження, який раніше вже не раз потрапляв у поле зору правоохоронців.

За фактом інциденту поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Документи направлено до суду.

За інформацією ресурсу, чоловіка звати Віталій Чепурко, зірка мема "Ну, мені подобається, як воно горить, як люди метушаться, пожежники приїжджають". Він "прославився" 2007 року, вчинивши серію підпалів дверей у багатоповерхових будинках Полтави. За два місяці він "залишив слід" у 28 під'їздах.

Відео, що зробило полтавця живим мемом

Після того, як Віталія Чепурка затримали, він пройшов медичне обстеження, де психіатр встановив йому діагноз "піроманія" (розлад імпульсивної поведінки, що виражається в нестримному хворобливому потязі до підпалів, а також у сильному захопленні спогляданням вогню і горіння).

У чоловіка 14 судимостей, більшість з яких — за крадіжки, а також вироки за підпали. Крім дверей, у різні роки фігурант підпалював і автомобілі.

Останній вирок датується 2018 роком за підпал Nissan Merg і ЗАЗ Таврія. Тоді суд відправив його за ґрати на 3,5 року. Загалом, за словами Віталія, у нього за спиною — 30 років відсидки.

Віталій Чепурко завів свій канал, де розповідає про життя

Після того, як на нього обрушилася слава, Чепурко перекваліфікувався з палія на блогера. На його канал у YouTube підписано понад 15 тисяч осіб.

