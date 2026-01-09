Знаменитый "полтавский поджигатель" снова напомнил о себе

48-летний мужчина, который прославился как "полтавский поджигатель" после серии учиненных им пожаров, опять попал в поле зрения правоохранительных органов.

Накануне, 8 января, в Полтавское районное управление полиции поступил анонимный телефонный звонок с угрозами поджигать квартиры жителей. Стражи порядка быстро вычислили личность звонившего, передает "Полтавщина".

В полиции журналистам рассказали, что звонок поступил от мужчины 1977 года рождения, который ранее уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

По факту инцидента полицейские составили административные материалы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Документы направлены в суд.

По информации ресурса, мужчину зовут Виталий Чепурко, звезда мема "Ну, мне нравиться, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают". Он "прославился" в 2007 году, учинив серию поджогов дверей в многоэтажных домах Полтавы. За два месяца он "оставил след" в 28 подъездах.

Відео дня

Видео, сделавшее полтавчанина живым мемом

После того, как Виталия Чепурко задержали, он прошел медицинское обследование, где психиатр установил ему диагноз "пиромания" (расстройство импульсивного поведения, выражающееся в неудержимом болезненном влечении к поджогам, а также в сильном увлечении созерцанием огня и горения).

У мужчины 14 судимостей, большинство из которых — за кражи, а также приговоры за поджоги. Кроме дверей, в разные годы фигурант поджигал и автомобили.

Последний приговор датируется 2018 годом за поджог Nissan Merg и ЗАЗ Таврия. Тогда суд отправил его за решетку на 3,5 года. Всего, по словам Виталия, у него за спиной – 30 лет отсидки.

Виталий Чепурко завел свой канал, где рассказывает о жизни

После того, как на него обрушилась слава, Чепурко переквалифицировался из поджигателя в блогера. На его канал в YouTube подписаны более 15 тысяч человек.

Напомним, фитнес-тренер из Одессы, "гастролируя" по Украине, поджигал военные авто.