Канікули до 1 лютого: у КМДА пояснили, чи всіх шкіл це торкнеться

15 січня перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради заявив про те, що в навчальних закладах Києва у зв'язку зі складною ситуацією з теплом і світлом канікули триватимуть до 1 лютого.

Однак заступник голови Київської державної міської адміністрації Валентин Мондриївський у коментарі каналу "Київ 24" заявив, що міська влада має змогу і самостійно ухвалювати такі рішення.

"Ми вчора обговорювали це на закритому засіданні міської ради і сьогодні з міським головою, і постійно в контакті з профільними заступниками, тому постійно моніторимо і тримаємо ситуацію на контролі з точки зору наявності тепла і світла і з точки зору ризиків чи загроз", — зазначив чиновник.

Водночас він наголосив, що взаємодія між центральними органами, державою, міністерствами, урядом і містом триває.

"Тому, якщо буде державне рішення, постанова або рекомендація міністерства, природно, ми будемо його виконувати. Але ми готові ухвалювати рішення і самостійно, на муніципальному рівні, виходячи з тієї ситуації, яка є в столиці. А вона станом на сьогодні така: якщо є у комунальників необхідність зменшити навантаження на системи енергопостачання, то ми готові перейти і на режим канікул для наших освітніх установ, тобто шкіл або ПТУ. З дитсадками окрема ситуація", — пояснив Мондриївський.

Наразі в КМДА вивчають варіанти, а будь-яке рішення, яке ухвалять на рівні міста і за рекомендацією держави, розглядатимуть у контексті зручності чи можливості для громадськості, киян, батьків, дітей і для педагогічних колективів:

"Не можна ухвалювати рішення тільки заради того, щоб його ухвалювати. Воно має бути виважене і спрямоване на безпеку і комфорт киян. Ми чекаємо на рішення держави, і якщо воно буде директивне, то, звичайно, воно обов'язкове для виконання".

Однак якщо це буде рекомендація, і місто зможе обирати формат, то воно дослухатиметься до цього рішення, враховуючи й аналіз власної інформації.

"Понад 60% усіх дітей дошкільного віку в нас приходять на очний формат навчання в садочках. І ми готові його зберегти навіть за умови навіть за умови рекомендації продовження канікул", — наголосив гість ефіру.

Нагадаємо, що освітня омбудсменка Надія Ліщик запропонувала відпрацювати пропущені внаслідок подовжених зимових канікул заняття під час весняних канікул або ж продовжити навчання в червні 2026 року.

Нагадаємо, що 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.

Згодом, у своєму вечірньому зверненні він заявив, що в певних містах і громадах на час дії надзвичайної ситуації можуть скасувати комендантську годину. Також обговорювалося рішення про продовження канікул.