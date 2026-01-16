Каникулы до 1 февраля: в КГГА объяснили, всех ли школ это коснется

15 января первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады заявил о том, что в учебных заведениях Киева в связи со сложной ситуацией с теплом и светом каникулы продлятся до 1 февраля.

Однако заместитель председателя Киевской государственной городской администрации Валентин Мондриевский в комментарии каналу "Киев 24" заявил, что городские власти имеют возможность и самостоятельно принимать такие решения.

"Мы вчера обсуждали это на закрытом заседании городского совета и сегодня с мэром, и постоянно в контакте с профильными заместителями, поэтому постоянно мониторим и держим ситуацию на контроле с точки зрения наличия тепла и света и с точки зрения рисков или угроз", – отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что взаимодействие между центральными органами, государством, министерствами, правительством и городом, продолжается.

Відео дня

"Поэтому, если будет государственное решение, постановление или рекомендация министерства, естественно, мы будем его выполнять. Но мы готовы принимать решение и самостоятельно, на муниципальном уровне, исходя из той ситуации, которая есть в столице. А она по состоянию на сегодня такова: если есть у коммунальщиков необходимость уменьшить нагрузку на системы энергоснабжения, то мы готовы перейти и на режим каникул для наших образовательных учреждений, то есть школ или ПТУ. С детсадиками отдельная ситуация", – объяснил Мондриевский.

Сейчас в КГГА изучают варианты, а любое решение, которое примут на уровне города и по рекомендации государства, будет рассматриваться в контексте удобства или возможности для общественности, киевлян, родителей, детей и для педагогических коллективов:

"Нельзя принимать решение только ради того, чтобы его принимать. Оно должно быть взвешено и направленное на безопасность и комфорт киевлян. Мы ждем решения государства, и если оно будет директивное, то, конечно, оно обязательно для выполнения".

Однако если это будет рекомендация, и город сможет выбирать формат, то он будет прислушиваться к этому решению, учитывая и анализ собственной информации.

"Больше 60% всех детей дошкольного возраста у нас приходят на очный формат обучения в садиках. И мы готовы его сохранить даже при условии даже при условии рекомендации продолжения каникул", – подчеркнул гость эфира.

Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила отработать пропущенные в результате удлиненных зимних каникул занятия во время весенних каникул или продолжить обучение в июне 2026 года.

Напомним, что 14 января Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.

Впоследствии, в своем вечернем обращении он заявил, что в определенных городах и общинах на время действия чрезвычайной ситуации могут отменить комендантский час. Также обсуждалось решение о продлении каникул.