В Киеве школам продлили зимние каникулы: университеты перевели на дистанционку

В Киеве из-за чрезвычайной энергетической ситуации было решено продлить зимние каникулы в учреждениях среднего образования. Они продлятся до 1 февраля 2026-го года.

Решение об обязательном продлении каникул в Киеве было принято на уровне правительства. О продлении каникул в столице сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады.

В других регионах исполнительные органы власти могут принимать решение самостоятельно относительно учреждений среднего образования — выбирать дистанционный формат обучения или временное прекращение очного образовательного процесса до конца января.

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", — говорится в заявлении МОН.

Работа детских садов в Киеве

Работа учреждений дошкольного образования столицы будет решаться в индивидуальном порядке. По каждому детскому саду должна быть оценена ситуация с безопасностью на месте, прежде чем будет принято решение.

Работа университетов в Киеве

Для учреждений высшего, а также профессионально-технического образования в Киеве будет введено дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона.

В то же время она напомнила, что в Киеве большинство школ используются как пункты несокрушимости, поэтому условия пребывания для детей неплохие.

Однако пока решение о продлении каникул до 1 февраля уже принято.

Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила отработать пропущенные в результате удлиненных зимних каникул занятия во время весенних каникул или продолжить обучение в июне 2026 года.

Напомним, что 14 января Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания с чиновниками было принято решение ввести в украинской энергетике режим чрезвычайной ситуации.

Впоследствии, в своем вечернем обращении он заявил, что в определенных городах и общинах на время действия чрезвычайной ситуации могут отменить комендантский час.