У Києві школам продовжили зимові канікули: університети перевели на дистанційку

У Києві через надзвичайну енергетичну ситуацію було вирішено продовжити зимові канікули в закладах середньої освіти. Вони триватимуть до 1 лютого 2026-го року.

Рішення про обов'язкове продовження канікул у Києві було прийнято на рівні уряду. Про продовження канікул у столиці повідомив перший віцепремʼєр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради.

У інших регіонах виконавчі органи влади можуть приймати рішення самостійно щодо закладів середньої освіти — обирати дистанційний формат навчання або тимчасове припинення очного освітнього процесу до кінця січня.

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", — йдеться в заяві МОН.

Робота дитячих садочків у Києві

Робота закладів дошкільної освіти столиці буде вирішуватися в індивідуальному порядку. Щодо кожного дитячого садочка має бути оцінена безпекова ситуація на місці, перш ніж буде ухвалене рішення.

Робота університетів у Києві

Для закладів вищої, а також професійно-технічної освіти у Києві буде запроваджено дистанційне навчання. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в етері телемарафону.

Водночас вона нагадала, що у Києві більшість шкіл використовуються як пункти незламності, тож умови перебування для дітей є непоганими.

Однак наразі рішення про продовження канікул до 1 лютого вже ухвалено.

Нагадаємо, що освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала відпрацювати пропущені внаслідок подовжених зимових канікул заняття під час весняних канікул або продовжити навчання у червні 2026 року.

Нагадаємо, що 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення запровадити в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.

Згодом, у своєму вечірньому зверненні він заявив, що у певних містах та громадах на час дії надзвичайної ситуації можуть скасувати командантську годину.