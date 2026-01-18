Україна отримає опалювальне обладнання з Італії: Буданов розкрив деталі угоди

В Україну найближчими днями надійде партія опалювального обладнання з Італії для підтримки регіонів, які найбільше постраждали від російських обстрілів та ударів по енергетичній інфраструктурі.

Цю ініціативу буде реалізовано в межах двосторонньої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, повідомив 18 січня керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, міжнародна допомога залучається в умовах вкрай складної ситуації в енергетиці, спричиненої масштабним російським терором.

"Продовжуємо залучати міжнародну допомогу для подолання складної ситуації в енергетиці після масштабних російських обстрілів. Найближчими днями до України надійде партія опалювального обладнання від Італії для підтримки регіонів, що найбільше постраждали від російського терору", — написав він у Facebook.

Відео дня

Буданов зазначив, що в рамках першого етапу допомоги Україна отримає 78 промислових бойлерів загальною потужністю 116,5 МВт. Це обладнання призначене для забезпечення теплом громад в умовах регулярних атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Другий етап підтримки розрахований на найближчі півроку. За цей час Україна має отримати ще понад 300 бойлерів сумарною потужністю 806 МВт. За словами глави Офісу президента, обладнання направлять у ті громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів і перебоїв із теплопостачанням.

Важливо

Графіки світла скасовуються: які будинки більше не вимикатимуть і які ризики існують

"Вдячний Італії за допомогу й усім нашим партнерам за солідарність і конкретні кроки щодо захисту українців", — ідеться в повідомленні глави ОП.

Зазначимо, що постачання опалювального обладнання відбувається на тлі серйозних проблем в українській енергосистемі. Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що через сильні морози та зношену інфраструктуру в Києві та області фіксують постійні локальні аварії, а ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що в Україні склалася ситуація, якої ще не бачив світ. За його словами, у країні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала удару Збройних сил РФ.