Украина получит отопительное оборудование из Италии: Буданов раскрыл детали соглашения

В Украину в ближайшие дни поступит партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российских обстрелов и ударов по энергетической инфраструктуре.

Данная инициатива будет реализована в рамках двусторонней договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщил 18 января руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, международная помощь привлекается в условиях крайне сложной ситуации в энергетике, вызванной масштабным российским террором.

"Продолжаем привлекать международную помощь для преодоления сложной ситуации в энергетике после масштабных российских обстрелов. В ближайшие дни в Украину поступит партия отопительного оборудования от Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора", – написал он в Facebook.

Буданов отметил, что в рамках первого этапа помощи Украина получит 78 промышленных бойлеров общей мощностью 116,5 МВт. Это оборудование предназначено для обеспечения теплом общин в условиях регулярных атак на объекты критической инфраструктуры.

Второй этап поддержки рассчитан на ближайшие полгода. За это время Украина должна получить еще более 300 бойлеров суммарной мощностью 806 МВт. По словам главы Офиса президента, оборудование направят в те общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов и перебоев с теплоснабжением.

"Благодарен Италии за помощь и всем нашим партнерам за солидарность и конкретные шаги по защите украинцев", — говорится в сообщении главы ОП.

Отметим, что поставка отопительного оборудования происходит на фоне серьезных проблем в украинской энергосистеме. Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что из-за сильных морозов и изношенной инфраструктуры в Киеве и области фиксируются постоянные локальные аварии, а ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сложилась ситуация, которую еще не видел мир. По его словам, в стране не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась удару Вооруженных сил РФ.