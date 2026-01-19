Морози в Україні: синоптикиня розповіла, коли холод почне відступати (відео)

В Україні тримається морозна і відносно стабільна погода без різких перепадів температур. В умовах, що склалися, люди з надією чекають потепління, хоча їх лякають черговим похолоданням.

На тлі інформації про наближення Сибірського циклону зі ще більшими морозами керівниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха на брифінгу розповіла, яка погода очікується найближчими днями, і чи підуть на спад морози.

За її словами, антициклон уже зараз впливає на погоду в Україні.

"Саме він забезпечує нам таку досить спокійну, одноманітну погоду з полем високого атмосферного тиску, коли більш ясне небо, без опадів. І він на нас впливає саме з північного сходу. У поєднанні з холодною повітряною масою ми й маємо такі зимові антициклони. Тобто, доволі класична ситуація, коли антициклон з'єднується з холодною арктичною масою, що і дає такі морози", — пояснила гостя ефіру.

Відео дня

Такі позиції триматимуться ще до 22 січня, після чого можна очікувати послаблення морозів.

"До 22-го у нас по західних областях плюс Вінницька область нічні морози залишаються в межах -12 -17 градусів, місцями по північно-східних областях (Чернігівська, Сумська) може опускатися до -20. Вдень -6 -11 градусів морозу", — каже Птуха.

Із 23 січня правобережжям України можуть впливати атмосферні фронти, і піде сніг. Це можливо для західних та південно-східних регіонів. І за рахунок цього відбуватимуться зміни і певне підвищення температури.

"Ми поки що не говоримо про тепло, на жаль, але послаблення морозів. І ось із 23 січня нічні мінімуми по північних областях будуть -5 -11 градусів, денна температура — в межах -1 -7 градусів. Тобто це суттєве послаблення порівняно з тим, що ми маємо зараз", — наголосила синоптикиня.

У південних областях та на Закарпатті після 23 січня денна температура переходитиме на плюсові значення.

Уже 26 січня очікується прихід циклону: більше хмарності, з опадами різної інтенсивності в більшості регіонів.

Птуха наголосила, що цей прогноз — за межами п'яти діб, що говорить більше про тенденцію, але певні натяки на зміни в атмосферних процесах відбуватимуться. Вона запевнила, що в період проходження циклону вже не можуть бути такі сильні морози.

"Будуть набагато вищі температурні показники, але будуть опади, особливо в центральних і південно-східних регіонах, включно з місцями дощами та ожеледицею", — пояснила вона, додавши, що точніший прогноз буде ближче до цих дат.

Коли в Україну прийде плюсова температура

Наталія Птуха повторила, що після 25 січня плюсова температура в денний час може бути на Закарпатті та у південних регіонах. Решта областей залишаються з "мінусами", але все ж менш інтенсивними.

Щодо того, якою буде погода навесні, синоптикиня зазначила, що поки що офіційної інформації немає, і погода на наступний місяць, точніше, її тенденції, розраховуються наприкінці попереднього. Наразі, якщо говорити про лютий, то, за попередніми спостереженнями, його температура може бути вищою за кліматичну норму:

"Чи відбулися певні зміни, будемо дивитися наприкінці січня. У принципі, зараз тенденція йде до того, що на початку лютого, найімовірніше, температурний фон буде вищим, ніж є зараз. Такі тенденції є. Але ми їх будемо уточнювати і завчасно попереджати".

Нещодавно еколог Олександр Соколенко розповів, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який також називають Азіатським.

Холодна маса повітря Сибірського антициклону заважає формуватися хмарам, тому прогнозується морозна, але сонячна погода. Натомість через відсутність "захисного екрану" з хмар уночі відбуватиметься інтенсивне охолодження земної поверхні, і температура знижуватиметься більше. Удень, зазначив еколог, температура повітря може становити -8 градусів, а вночі спускатися до -20.

Нагадаємо, стовпчики термометрів можуть опускатися до -20...-25 градусів щонайменше до початку лютого.

За даними інтерактивної платформи Ventusky, сильні морози в Україні можуть протриматися до кінця січня.