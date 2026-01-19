Морозы в Украине: синоптик рассказала, когда холод начнет отступать (видео)

В Украине держится морозная и относительно стабильная погода без резких перепадов температур. В сложившихся условиях люди с надеждой ждут потепления, хотя их пугают очередным похолоданием.

На фоне информации о приближающемся Сибирском циклоне с еще большими морозами руководитель отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталия Птуха на брифинге рассказала, какая погода ожидается в ближайшие дни, и пойдут ли на спад морозы.

По ее словам, антициклон уже сейчас влияет на погоду в Украине.

"Именно он обеспечивает нам такую довольно спокойную, однообразную погоду с полем высокого атмосферного давления, когда более ясное небо, без осадков. И он на нас влияет именно с северо-востока. В сочетании с холодной воздушной массой мы и имеем такие зимние антициклоны. То есть, довольно классическая ситуация, когда антициклон соединяется с холодной арктической массой, что и дает такие морозы", – объяснила гость эфира.

Такие позиции будут держаться еще до 22 января, после чего можно ожидать ослабления морозов.

"До 22-го у нас по западных областях плюс Винницкая область ночные морозы остаются в пределах -12 -17 градусов, местами по северо-восточных областях (Черниговская, Сумская) может опускаться до -20. Днем -6 -11 градусов мороза", – говорит Птуха.

С 23 января по правобережью Украины могут влиять атмосферные фронты, и пойдет снег. Это возможно для западных и юго-восточных регионов. И за счет этого будут происходить изменения и определенное повышение температуры.

"Мы пока не говорим о тепле, к сожалению, но послабление морозов. И вот с 23 января ночные минимумы по северных областях будут -5 -11 градусов, дневная температура – в пределах -1 -7 градусов. То есть это существенное ослабление по сравнению с тем, что мы имеем сейчас", – подчеркнула синоптик.

По южных областях и по Закарпатью после 23 января дневная температура будет переходить на плюсовые значения.

Уже 26 января ожидается приход циклона: больше облачности, с осадками разной интенсивности в большинстве регионов.

Птуха подчеркнула, что этот прогноз – за пределами пяти суток, что говорит больше о тенденции, но определенные намеки на изменения в атмосферных процессах будут происходить. Она заверила, что в период прохождения циклона уже не могут быть такие сильные морозы.

"Будут намного выше температурные показатели, но будут осадки, особенно в центральных и юго-восточных регионах, включая местами дожди и гололед.", – объяснила она, добавив, что более точный прогноз будет ближе к этим датам.

Когда в Украину придет плюсовая температура

Наталья Птуха повторила, что после 25 января плюсовая температура в дневное время может быть по Закарпатью и южным регионам. Остальные области остаются с "минусами", но все же менее интенсивными.

Что касается того, какой будет погода весной, синоптик отметила, что пока что официальной информации нет, и погода на следующий месяц, вернее, ее тенденции, рассчитываются в конце предыдущего. Сейчас, если говорить о феврале, то, по предварительным наблюдениям, его температура может быть выше климатической нормы:

"Произошли ли определенные изменения, будем смотреть в конце января. В принципе, сейчас тенденция идет к тому, что в начале февраля, вероятнее всего, температурный фон будет выше, чем есть сейчас. Такие тенденции есть. Но мы их будем уточнять и заблаговременно предупреждать".

Недавно эколог Александр Соколенко рассказал, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который также называют Азиатским.

Холодная масса воздуха Сибирского антициклона мешает формироваться облакам, поэтому прогнозируется морозная, но солнечная погода. Зато из-за отсутствия "защитного экрана" из облаков ночью будет происходить интенсивное охлаждение земной поверхности, и температура будет снижаться больше. Днем, отметил эколог, температура воздуха может составлять -8 градусов, а ночью спускаться до -20.

Напомним, столбики термометров могут опускаться до -20…-25 градусов как минимум до начала февраля.

По данным интерактивной платформы Ventusky, сильные морозы в Украине могут продержаться до конца января.