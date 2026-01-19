"У мене катастрофічна ситуація": у Тернополі через величезну бурульку розгорівся скандал (відео)

У Тернополі розгорілася ціла історія через величезні бурульки на балконі місцевої жительки, яка нібито не пускала комунальників збити їх. Вона дала своє пояснення ситуації з розголосом, присвятивши цій проблемі кілька відео в соцмережі.

Відео про гігантську бурульку опублікував ресурс "Тернополяни". Вона утворилася на останньому поверсі будинку по вул. Колонтая, 6, навпроти ТЦ Novus. Бурулька тягнеться вздовж фасаду і сягає рівня балкона третього поверху, і щоб убезпечити людей, місце її потенційного падіння комунальники огородили червоною стрічкою.

За інформацією журналістів, у квартирі, балкон якої привернув увагу громадськості, живе така собі Олена К. До неї нібито неодноразово приходили співробітники комунального підприємства і просили зайти у квартиру, щоб збити з балкона лід, проте вона відмовляла їм.

Ба більше, вона почала записувати відео, де хвалиться своїм "найкрутішим балконом" у всій п'ятиповерхівці, обіцяє влаштувати пожежу над балконом, думаючи, що "може, пожежники приїдуть", показує перфоратор (авторка відео називає його префоратором — ред.) та говорить про наявність засобів для розпалювання, бо "СБУ їй уже дзвонила".

"Кажуть: "Оленка в нас вредна, противна". Я цілеспрямована, я якщо встала, то пішла і роблю. І піду я в ті депутати, тому що для цього нічого складного не треба. Це все дуже просто робиться. Проєкт головне придумати і підтримку", — міркує вона.

Жінка запевняє, що проєкт вона вже придумала "дуже хороший", і багато хто її підтримує.

"Мене знає не тільки ринок, мене знає все місто. І люди мені в цьому допоможуть. І депутатів у мене є багато знайомих: підкажуть, як це все працює і як все це робиться. Піду я, напевно, в депутати".

19 січня ближче до вечора місцеві Telegram-канали опублікували відео, в якому комунальники все ж збивають брили льоду з вищезгаданого балкона.

Історія з бурулькою: що каже Олена

В одному з відео тернополянка звернулася до мера міста і розповіла, що зверталася з приводу "льодової штори" на балконі в неділю 18 січня, до ДСНС, звідки її перенаправили в інші інстанції. За її словами, ситуація вже ставала екстремальною.

Після цього вона зв'язалася з пожежниками і була, за її словами, оплатити цю послугу, щоб тільки до неї приїхали з вишкою і допомогли очистити дах балкона.

Потім, стверджує Олена, вона кілька разів зверталася до міської ради. Там заявку прийняли.

"А мені що від тієї заявки, якщо в мене катастрофічна ситуація? І, по-друге, це загроза життю, це загроза майну", — каже вона, пояснюючи, що будинок старий, і крига може пошкодити не тільки її балкон, а й "ще багато чого".

За словами Олени, вона не має вільного доступу до власного балкона, адже він зачинений на ключ, а його загубила дитина. Коли до неї прийшла поліція, її це обурило.

"Якого милого вони (поліція — ред.) до мене приперлися? Я вже всім пояснила, у мене немає доступу до балкона", — сказала жінка.

Авторка відео нарікає на роботу чиновників.

"Я звертаюся до міської ради, а мені не можуть допомогти. Те як ваші служби працюють, я не можу зрозуміти!... Поки що обіцяв "Будсервіс", якщо дійсно така критична ситуація, нададуть допомогу. Ну я поки що чекаю. Якщо не нададуть, то я тоді, ну що, я зроблю пожежу на даху", — каже вона.

Олена також розповіла, що до неї у квартиру "ломилася поліція", і пізніше вона пішла у відділок, щоб поцікавитися діями правоохоронних органів. Перед цим, запевняє героїня відео, вона зверталася до поліції, оскільки мала намір самотужки прибрати лід, але переживала, що може пошкодити майно сусідів.

Удень, 19 січня, кригу на даху та над балконом тернополянки нарешті прибрали. Олена записала нове відео, в якому запропонувала меру міста Сергію Надалу "миритися, а не сваритися" і навіть зголосилася заспівати йому пісню.

Зазначимо, що сам мер ситуацію з бурулькою у своєму каналі в Telegram не коментував, як і поліція.

Жінка також подякувала працівникам, які прибрали кригу з балкона, проте, за її словами, у сусідів балкон не почистили, хоча й "були на даху з обладнанням".

Вона дала зрозуміти, що тільки розголос в інтернеті допоміг їй домогтися того, щоб комунальники приїхали і зробили свою роботу.

