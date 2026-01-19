"У меня катастрофическая ситуация": в Тернополе из-за огромной сосульки разгорелся скандал (видео)

В Тернополе разгорелась целая история из-за огромных сосулек на балконе местной жительницы, которая якобы не пускала коммунальщиков сбить их. Она дала свое объяснение ситуации с оглаской, посвятив этой проблеме несколько видео в соцсети.

Видео о гигантской сосульке опубликовал ресурс "Тернополяни". Она образовалась на последнем этаже дома по ул. Колонтая, 6, напротив ТЦ Novus. Сосулька тянется вдоль фасада и достигает уровня балкона третьего этажа, и чтобы обезопасить людей, место ее потенциального падения коммунальщики оградили красной лентой.

По информации журналистов, в квартире, балкон которой привлек внимание общественности, живет некая Елена К. К ней якобы не раз приходили сотрудники коммунального предприятия и просились зайти в квартиру, чтобы сбить с балкона лед, однако она отказывала им.

Более того, она начала записывать видео, где хвастается своим "самым крутым балконом" во всей пятиэтажке, обещает устроить пожар над балконом, думая, что "может, пожарники приедут", показывает перфоратор (автор видео называет его префератором — ред.) и говорит о наличии средств для розжига, потому что "СБУ ей уже звонила".

"Говорят: "Леночка у нас вредная, противная". Я целеустремленная, я если встала, то пошла и делаю. И пойду я в те депутаты, потому что для этого ничего сложного не надо. Это все очень просто делается. Проект главное придумать и поддержку", – рассуждает она.

Женщина уверяет, что проект она уже придумала "очень хороший", и многие ее поддерживают.

"Меня знает не только рынок, меня знает весь город. И люди мне в этом помогут. И депутатов у меня есть много знакомых: подскажут, как это все работает и как все это делается. Пойду я, наверное, в депутаты".

19 января ближе к вечеру местные Telegram-каналы опубликовали видео, в котором коммунальщики все же сбивают глыбы льда с вышеупомянутого балкона.

История с сосулькой: что говорит Елена

В одном из видео тернополянка обратилась к мэру города и рассказала, что обращалась по поводу "ледовой шторы" на балконе в воскресенье 18 января, в ГСЧС, откуда ее перенаправили в другие инстанции. По ее словам, ситуация уже становилась экстремальной.

После этого она связалась с пожарниками и была, по ее словам, оплатить эту услугу, чтобы только к ней приехали с вышкой и помогли очистить крышу балкона.

Потом, утверждает Елена, она несколько раз обращалась в городской совет. Там заявку приняли.

"А мне что от той заявки, если у меня катастрофическая ситуация? И, во-вторых, это угроза жизни, это угроза имуществу", – говорит она, объясняя, что дом старый, и лед может повредить не только ее балкон, но и "еще много чего".

По словам Елены, у нее нет свободного доступа к собственному балкону, ведь он закрыт на ключ, а его потерял ребенок. Когда к ней пришла полиция, ее это возмутило.

"Какого милого они (полиция — ред.) ко мне приперлись? Я уже всем объяснила, у меня нет доступа к балкону", — сказала женщина.

Автор видео сетует на работу чиновников.

"Я обращаюсь в городской совет, а мне не могут помочь. То как ваши службы работают, я не могу понять!… Пока что обещал "Будсервис", если действительно такая критическая ситуация, предоставят помощь. Ну я пока жду. Если не предоставят, то я тогда, ну что, я сделаю пожар на крыше", – говорит она.

Елена также рассказала, что к ней в квартиру "ломилась полиция", и позже она пошла в участок, чтобы поинтересоваться действиями правоохранительных органов. Перед этим, уверяет героиня видео, она обращалась в полицию, поскольку намеревалась самостоятельно убрать лед, но переживала, что может повредить имущество соседей.

Днем, 19 января, лед на крыше и над балконом тернополянки наконец убрали. Елена записала новое видео, в котором предложила мэру города Сергею Надалу "мириться, а не ссориться", и даже вызвалась спеть ему песню.

Отметим, что сам мэр ситуацию с сосулькой в своем канале в Telegram не комментировал, как и полиция.

Женщина также поблагодарила работников, которые убрали лед с балкона, однако, по ее словам, у соседей балкон не почистили, хотя и "были на крыше с оборудованием".

Она дала понять, что только огласка в интернете помогла ей добиться того, чтобы коммунальщики приехали и сделали свою работу.

