Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною: у чому причина

У п'ятницю, 23 січня, польські фермери збираються провести акцію протесту перед прикордонним пунктом пропуску "Долгобичув — Угринів".

За попередніми даними, страйк на автодорозі, що веде до пункту пропуску із суміжного боку, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом, повідомляє Львівська митниця у Facebook.

Загалом же сільгоспвиробники мають намір страйкувати весь день, додають прикордонники.

Співробітники Державної прикордонної служби України простять громадян враховувати ці обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску. Про можливі зміни в ДПСУ пообіцяли повідомити додатково.

За інформацією польських ЗМІ, страйк фермерів ініційований знизу і, за словами організаторів, зумовлений цілою низкою чинників.

"У нас багато причин для протесту. По-перше, це імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ми також хочемо висловити свою незгоду з угодою Меркосур (торговельна угода між ЄС і країнами південноамериканського блоку Меркосур, до складу якого входять Бразилія, Аргентина, Уругвай і Парагвай, — прим. ред.)", — розповів один з організаторів акції.

Є у фермерів і "місцеві" вимоги.

"Вантажівки, що проїжджають через прикордонний перехід, блокують нам шлях", — продовжив співрозмовник.

Мешканці Долгобичува та навколишніх муніципалітетів і міст не планують блокувати прикордонний перехід, як це було 2024 року. Тоді фермери блокували всі регіональні прикордонні переходи з Україною — у Долгобичуві, Зосині та Гребенні — впродовж кількох тижнів.

Бували дні, коли вантажівки, які очікували прикордонного контролю, шикувалися в чергу до Замосця і навіть далі.

"Долгобичув — Угринів" — міжнародний автомобільний пункт пропуску через кордон між Україною та Польщею, розташований біля українського села Угринів (Львівська область) і польського містечка Долгобичув. Це один із найсучасніших і найоблаштованіших пунктів пропуску, що обслуговує як легкові автомобілі, так і вантажівки, і під'єднаний до європейської системи EES.

Нагадаємо, 6 вересня минулого року польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика — Шегині" на кордоні з Україною. Вони були незадоволені низькими закупівельними цінами на зерно, а також зростанням вартості добрив. Уже тоді фермери протестували проти угоди з Меркосур.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024-го Польщу, а також інші європейські країни охопили масштабні мітинги аграріїв. Їхні учасники виступали проти вимог ЄС у рамках так званого Зеленого курсу — політичних ініціатив, висунутих для того, щоб зробити європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року.