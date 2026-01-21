Польские фермеры анонсировали новую забастовку на границе с Украиной: в чем причина

В пятницу, 23 января, польские фермеры собираются провести акцию протеста перед пограничным пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

По предварительным данным, забастовка на автодороге, ведущая к пункту пропуска со смежной стороны, продлится с 11:00 до 15:30 по польскому времени, сообщает Львовская таможня в Facebook.

В целом же сельхозпроизводители намерены бастовать весь день, добавляют пограничники.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины простят граждан учитывать эти обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска. О возможных изменениях в ГПСУ пообещали уведомить дополнительно.

По информации польских СМИ, забастовка фермеров инициирована снизу и, по словам организаторов, обусловлена целым рядом факторов.

"У нас много причин для протеста. Во-первых, это импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы также хотим выразить свое несогласие с соглашением Меркосур (торговое соглашение между ЕС и странамиюжноамериканского блока Меркосур, в состав которого входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, – прим. ред)", — рассказал один из организаторов акции.

Есть у фермеров и "местные" требования.

"Грузовики, проезжающие через пограничный переход, блокируют нам путь", — продолжил собеседник.

Жители Долгобычува и окрестных муниципалитетов и городов не планируют блокировать пограничный переход, как это было в 2024 году. Тогда фермеры блокировали все региональные пограничные переходы с Украиной — в Дольгобычуве, Зосине и Гребенне — в течение нескольких недель.

Бывали дни, когда грузовики, ожидающие пограничного контроля, выстраивались в очередь до Замосца и даже дальше.

"Долгобычув – Угринов" – международный автомобильный пункт пропуска через границу между Украиной и Польшей, расположенный возле украинского села Угринов (Львовская область) и польского городка Долгобычув. Это один из самых современных и оборудованных пунктов пропуска, обслуживающий как легковые автомобили, так и грузовики, и подключенный к европейской системе EES.

Напомним, 6 сентября прошлого года польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика — Шегини" на границе с Украиной. Они были недовольны низкими закупочными ценами на зерно, а также ростом стоимости удобрений. Уже тогда фермеры протестовали против сделки с Меркосур.

Напомним, в конце января 2024-го Польшу, а также другие европейские страны охватили масштабные митинги аграриев. Их участники выступали против требований ЕС в рамках так называемого Зеленого курса — политических инициатив, выдвинутых для того, чтобы сделать европейский континент климатически нейтральным до 2050 года.