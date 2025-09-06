Поляки заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной: сколько это продлится

Польские фермеры начали забастовку и заблокировали пункт пропуска "Медика — Шегини" на границе с Украиной. Блокаду собираются держать до вечера.

Митингующие перекрыли движение перед "Медикой" сегодня, 6 сентября, около 13:00, сообщает Государственная пограничная служба Украины. По информации пограничников, ограничения продлятся не менее 6 часов.

В ГПС уточнили, что блокировка затрагивает только грузовики, следующие на въезд в Украину. Легковые автомобили и автобусы могут проезжать без изменений.

Сама акция польских фермеров происходит в километре от пункта пропуска.

Между тем в Государственной таможенной службе призвали перевозчиков учитывать ситуацию и по возможности выбирать другой пункт пропуска для пересечения границы с Польшей.

Что касается требований протестующих, то они в целом остаются прежними: забастовщики недовольны низкими закупочными ценами на зерно, а также ростом стоимости удобрений. Еще фермеры выступают против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур.

Меркосур — это экономический союз государств в Южной Америке, в который входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай и еще ряд стран региона.

Напомним, что в прошлом году поляки так же блокировали пункт пропуска "Шегини". Причем тогда движение было фактически заблокировано для всех видов транспорта.

В начале января 2024 года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной. Протестующим пообещали удовлетворить все их требования.

Однако в конце января 2024-го Польшу, а также другие европейские страны охватили масштабные митинги аграриев. Их участники выступали против требований ЕС в рамках так называемого Зеленого курса — политических инициатив, выдвинутых для того, чтобы сделать европейский континент климатически нейтральным до 2050 года.