Поляки заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною: скільки це триватиме

Польські фермери розпочали страйк і заблокували пункт пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Блокаду збираються тримати до вечора.

Мітингувальники перекрили рух перед «Медикою» сьогодні, 6 вересня , близько 13:00, повідомляє Державна прикордонна служба України. За інформацією прикордонників, обмеження триватимуть щонайменше 6 годин.

У ДПС уточнили, що блокування зачіпає лише вантажівки, що прямують на вʼїзд в Україну. Легкові автомобілі та автобуси можуть проїздити без змін.

Сама акція польських фермерів відбувається за кілометр від пункту пропуску.

Тим часом у Державній митній службі закликали перевізників зважати на ситуацію та за можливості обирати інший пункт пропуску для перетину кордону з Польщею.

Щодо вимог протестувальників, то вони в цілому лишилися тими самими: страйкарі незадоволені низькими закупівельними цінами на зерно, а також зростанням вартості добрив. Ще фермери виступають проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур.

Меркосур – це економічний союз держав у Південній Америці, до якого входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Уругвай та ще низка країн регіону.

Нагадаємо, що торік поляки так само блокували пункт пропуску "Шегині". Причому тоді рух був фактично заблокований для усіх видів транспорту.

На початку січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Протестувальникам пообіцяли задовольнити всі їхні вимоги.

Проте наприкінці січня 2024-го Польщу, а також інші європейські країни охопили масштабні мітинги аграріїв. Їхні учасники виступали проти вимог ЄС у межах так званого Зеленого курсу – політичних ініціатив, висунутих задля того, щоб зробити європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року.