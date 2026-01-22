На київського бізнесмена намагалися "повісити" вбивство: від нього вимагали $475 тисяч (фото)

38-річний бізнесмен із Києва поїхав разом зі своїм 51-літнім товаришем у Черкаську область на полювання на запрошення останнього, і пізніше той заявив йому, що він замість тварини випадково вбив людину.

Насправді він інсценував злочин, щоб, пообіцявши "вирішити" питання з непритягненням до кримінальної відповідальності, отримати від бізнесмена велику суму грошей, повідомляє поліція Києва.

Під час розслідування з'ясувалося, що зловмисник у деталях продумав схему з випадковим "убивством" на полюванні.

Незабаром, після того, як бізнесмен зробив кілька пострілів, його старший приятель повідомив, що той замість тварини застрелив чоловіка. Тіло зі смертельним пораненням він нібито виявив неподалік. Насправді ж ніякого вбивства не було, оскільки фігурант заздалегідь інсценував подію.

Користуючись тим, що бізнесмен був наляканий тим, що сталося, він пообіцяв допомогти уникнути йому кримінальної відповідальності за $475 тисяч. Чоловік досить довго "тиснув" на приятеля, і врешті-решт той звернувся в поліцію.

Поліцейські затримали "рішалу" в порядку статті 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди в розмірі $50 тисяч.

Чоловіка затримали під час передачі йому потерпілим $50 тисяч Фото: Поліція Києва

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами).

Якщо його вину буде доведено судом, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

