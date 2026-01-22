На киевского бизнесмена пытались "повесить" убийство: от него требовали $475 тысяч (фото)

38-летний бизнесмен из Киева поехал вместе со своим 51-летим товарищем в Черкасскую область на охоту по приглашению последнего, и позже тот заявил ему, что он вместо животного случайно убил человека.

На самом деле он инсценировал преступление, чтобы, пообещав "решить" вопрос с непривлечением к уголовной ответственности, получить от бизнесмена крупную сумму денег, сообщает полиция Киева.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленик в деталях продумал схему со случайным "убийством" на охоте.

Вскоре, после того, как бизнесмен произвел несколько выстрелов, его старший приятель сообщил, что тот вместо животного застрелил мужчину. Тело со смертельным ранением он якобы обнаружил неподалеку. На самом же деле никакого убийства не было, поскольку фигурант заранее инсценировал событие.

Пользуясь тем, что бизнесмен был напуган случившимся, он пообещал помочь избежать ему уголовной ответственности за $475 тысяч. Мужчина довольно долго "давил" на приятеля, и в конце концов тот обратился в полицию.

Полицейские задержали "решалу" в порядке статьи 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды в размере $50 тысяч.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками).

Если его вина будет доказана судом, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

