Був у розшуку ТЦК: водій кинув рейсовий автобус і втік за кордон, — журналіст

Водій пасажирського рейсового автобуса "Кошице-Свалява" втік за кордон, залишивши транспортний засіб із пасажирами на нейтральній смузі, після того, як під час прикордонного контролю з'ясувалося, що він перебуває в розшуку територіального центру комплектування через ухилення від військового обліку.

Інцидент стався, коли водій їхав зі Словаччини в Україну, повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на свідчення очевидців.

За його словами, близько 16.00 на пункт пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні заїхав рейсовий автобус "Кошице-Свалява", який віз пасажирів додому.

Коли з'ясувалося, що чоловік розшукується ТЦК, на місце викликали поліцію для з'ясування всіх обставин.

Водій зі свого боку не став чекати правоохоронців, закрився в автобусі, здав назад, а потім на великій швидкості проїхав повз прикордонника, який навіть не встиг підняти шлагбаум.

Біля зони duty free між українськими та словацькими прикордонниками він кинув автобус із пасажирами, а сам утік у бік Словаччини. Люди, які їхали в Україну, фактично застрягли на нейтральній території та залишилися без водія.

Відео дня

За інформацією журналіста, утікач зник без документів, вони залишилися в Україні. Зараз він перебуває у словацьких прикордонників, і чи видадуть вони його Україні, поки невідомо.

У поліції Закарпатської області інцидент поки ніяк не коментують.

У жовтні минулого року Глагола писав про те, що адвокат на іномарці протаранив шлагбаум КПП і втік з України.

Нагадаємо, актор Дмитро Ярошенко, який втік за кордон під час війни, зробив заяву про своє рішення.

Також повідомлялося, що депутат Тернопільської обласної ради Ярослав Захарків, який 2023 року виїхав за кордон, направив до облради листа, щоб та дистанційно позбавила його депутатських повноважень.