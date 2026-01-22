Был в розыске ТЦК: водитель бросил рейсовый автобус и сбежал за границу, — журналист

Водитель пассажирского рейсового автобуса "Кошице-Свалява" сбежал за границу, оставив транспортное средство с пассажирами на нейтральной полосе, после того, как во время пограничного контроля выяснилось, что он находится в розыске территориального центра комплектования из-за уклонения от воинского учета.

Инцидент произошел, когда водитель ехал со Словакии в Украину, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По его словам, около 16.00 на пункт пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое" на украинско-словацкой границе заехал рейсовый автобус "Кошице-Свалява", который вез пассажиров домой.

Когда выяснилось, что мужчина разыскивается ТЦК, на место вызвали полицию для выяснения всех обстоятельств.

Водитель в свою очередь не стал дожидаться правоохранителей, закрылся в автобусе, сдал назад, а затем на большой скорости проехал мимо пограничника, который даже не успел поднять шлагбаум.

Возле зоны duty free между украинскими и словацкими пограничниками он бросил автобус с пассажирами, а сам убежал в сторону Словакии. Люди, которые ехали в Украину, фактически застряли на нейтральной территории и остались без водителя.

По информации журналиста, беглец скрылся без документов, они остались в Украине. Сейчас он находится у словацких пограничников, и выдадут ли они его Украине, пока неизвестно.

В полиции Закарпатской области инцидент пока никак не комментируют.

В октябре прошлого года Глагола писал о том, что адвокат на иномарке протаранил шлагбаум КПП и сбежал из Украины.

Напомним, актер Дмитрий Ярошенко, который сбежал за границу во время войны, сделал заявление о своем решении.

Также сообщалось, что депутат Тернопольского областного совета Ярослав Захаркив, который в 2023 году выехал за границу, направил в облсовет письмо, чтобы тот дистанционно лишил его депутатских полномочий.