Ексглаву ДПСУ Дейнеку списали зі служби за станом здоров'я, — Глагола

Напередодні Сергій Дейнеко подав рапорт на звільнення. За словами журналіста Віталія Глаголи, 26 січня суд мав обрати ексголові ДПСУ запобіжний захід, але засідання перенесли на початок лютого.

27 січня нібито було видано відповідний наказ, повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

"Підстава — стан здоров'я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнаний непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора", — пише він.

Глагола додав, що в межах кримінального провадження суд 26 січня мав обирати йому запобіжний захід, однак розгляд перенесли на понеділок, 2 лютого. Сторона обвинувачення планує просити 22 млн грн застави.

У НАБУ і САП цю інформацію поки що не коментували. А ось речник ДПСУ Андрій Демченко після публікації Глаголою інформації про списання Дейнеки спростував її.

"Дана інформація станом на даний момент не відповідає дійсності. Проходження військової служби та звільнення з неї визначено Законом України про військовий обов'язок і військову службу та відповідним Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", — наводить його слова Глагола.

Журналіст ще раз підтвердив із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, що Сергій Дейнеко подав рапорт на звільнення з військової служби, бо пройшов ВЛК і за результатами лікарської комісії визнаний непридатним до військової служби.

"Я намагався уточнити у спікера ДПСУ Андрія Демченка щодо наявності рапорту Сергія Дейнеки про прохання звільнити його з військової служби на підставі рішення ВЛК про непридатність. Він повідомив, що не може ні підтвердити, ні спростувати наявність такого рапорту на цю хвилину", — ідеться в його пості.

Розслідування щодо Сергія Дейнеки: деталі

9 грудня 2025 року нардеп Ярослав Железняк писав, що в ДПСУ відмовилися прийти на ТСК із поясненнями щодо прискореного виїзду підозрюваного в організації корупційної схеми в енергетиці бізнесмена Тимура Міндіча за кордон.

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський анонсував заміну глави ДПСУ і заявив, що Сергій Дейнеко отримає нову посаду в системі Міністерства внутрішніх справ.

Уже 4 січня Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови Державної прикордонної служби України та призначив в.о. голови ДПСУ першого заступника голови Валерія Вавринюка. Того ж дня очільник МВС Ігор Клименко обговорив із президентом призначення нового очільника ДП СУ і пояснив, що Дейнеко обійматиме посаду радника міністра внутрішніх справ.

22 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийшли з обшуками до Дейнеки в межах розслідування справи про отримання неправомірної вигоди від контрабанди сигарет.

Детективи НАБУ і САП вручили генералу Дейнеці підозру того ж дня. За даними слідства, ексочільник і чинний посадовець прикордонної служби систематично отримували хабарі за сприяння безперешкодному перевезенню через державний кордон контрабандних сигарет.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк писав, що нібито Сергієві Дейнеці було перераховано за наказом ексглави Офісу президента Андрія Єрмака 100 млрд грн із Міністерства оборони для здійснення закритих військових закупівель.

Нагадаємо, ще до свого звільнення Сергій Дейнеко назвав фейком інформацію нардепа Олексія Гончаренка про нібито лист із забороною випускати за кордон екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.