Экс-главу ГПСУ Дейнеко списали со службы по состоянию здоровья, — Глагола

Накануне Сергей Дейнеко подал рапорт на увольнение. По словам журналиста Виталия Глаголы, 26 января суд должен был избрать экс-главе ГПСУ меру пресечения, но заседание перенесли на начало февраля.

27 января якобы был издан соответствующий приказ, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Основание – состояние здоровья. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан непригодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", – пишет он.

Глагола добавил, что в рамках уголовного производства суд 26 января должен был избирать ему меру пресечения, однако рассмотрение перенесли на понедельник, 2 февраля. Сторона обвинения планирует просить 22 млн грн залога.

В НАБУ, САП и ГПСУ єту информацию пока не комментировали.

Відео дня

Расследование в отношении Сергея Дейнеко: детали

9 декабря 2025 года нардеп Ярослав Железняк писал, что в ГПСУ отказались прийти на ВСК с объяснениями относительно ускоренного выезда подозреваемого в организации коррупционной схемы в энергетике бизнесмена Тимура Миндича за границу.

2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ и заявил, что Сергей Дейнеко получит новую должность в системе Министерства внутренних дел.

Уже 4 января Зеленский уволил Дейнеко с должности председателя Государственной пограничной службы Украины и назначил и.о. председателя ГПСУ первого заместителя председателя Валерия Вавринюка. В тот же день глава МВД Игорь Клименко обсудил с президентом назначение нового главы ГПСУ и объяснил, что Дейнеко будет занимать должность советника министра внутренних дел.

22 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пришли с обысками Дейнеко в рамках расследования дела о получении неправомерной выгоды от контрабанды сигарет.

Детективы НАБУ и САП вручили генералу Дейнеко подозрение в тот же день. По данным следствия, экс-глава и действующий чиновник пограничной службы систематически получали взятки за содействие беспрепятственной перевозке через государственную границу контрабандных сигарет.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк писал, что якобы Сергею Дейнеке были перечислены по приказу экс-главы Офиса президента Андрея Ермака 100 млрд грн из Министерства обороны для осуществления закрытых военных закупок.

Напомним, еще до своего увольнения Сергей Дейнеко назвал фейком информацию нардепа Алексея Гончаренко о якобы письме с запретом выпускать за границу экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.