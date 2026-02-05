У Києві встановили антидроновий тунель (фото, відео)

У Києві біля Арки Свободи українського народу, яка раніше називалася Аркою дружби народів, з'явився новий арт-об'єкт.

Тепер кияни та гості столиці можуть бачити там інсталяцію у вигляді тунелю з антидроновою сіткою. Відповідними кадрами поділилися низка пабліків, зокрема "Київ 24".

Зверху над тунелем на сітці розташована кардіограма, а ввечері тунель підсвічується.

Хто його встановив, поки що інформації немає. Найімовірніше, у такий спосіб автори ідеї хочуть привернути увагу мешканців до того, з чим стикаються військові та мешканці прифронтових регіонів, де подібні тунелі фактично — дорога життя, оскільки дають змогу захистити людей і транспорт від атаки ворожих дронів.

У грудні минулого року антидронні коридори для захисту логістичних маршрутів від атак російських дронів почали облаштовувати навколо Харкова.

Відео дня

Нагадаємо, що в Запоріжжі ворожий FPV-дрон здетонував, потрапивши в антидронну сітку над дорогою, а до кінця року в області планують побудувати 100 км таких захисних тунелів.

Також повідомлялося, що наприкінці липня 2025 року в Запорізькій області побудували перший антидроновий тунель завдовжки 6,5 кілометра, що здійснили на Оріхівській трасі, яка є одним із найнебезпечніших логістичних напрямків на цій ділянці фронту.