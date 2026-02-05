В Киеве установили антидроновый туннель (фото, видео)

В Киеве возле Арки Свободы украинского народа, которая ранее называлась Аркой дружбы народов, появился новый арт-объект.

Теперь киевляне и гости столицы могут видеть там инсталляцию в виде туннеля с антидроновой сеткой. Соответствующими кадрами поделились ряд пабликов, в том числе "Киев 24".

Сверху над тоннелем на сетке расположена кардиограмма, а вечером туннель подсвечивается.

Кто его установил, пока что информации нет. Скорее всего, таким образом авторы идеи хотят привлечь внимание жителей к тому, с чем сталкиваются военные и жители прифронтовых регионов, где подобные туннели фактически – дорога жизни, поскольку позволяют защитить людей и транспорт от атаки вражеских дронов.

В декабре прошлого года антидронные коридоры для защиты логистических маршрутов от атак российских дронов начали обустраивать вокруг Харькова.

Відео дня

Напомним, что в Запорожье вражеский FPV-дрон сдетонировал, попав в антидронную сетку над дорогой, а до конца года в области планируют построить 100 км таких защитных тоннелей.

Также сообщалось, что в конце июля 2025 года в Запорожской области построили первый антидроновий тоннель протяженностью 6,5 километра свершили на Ореховской трассе, которая одним из самых опасных логистических направлений на этом участке фронта.