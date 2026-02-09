Декларація онлайн і доступ для підлітків: в Україні запрацював Кабінет пацієнта

В Україні запрацювала цифрова платформа "Кабінет пацієнта", і тепер декларацію із сімейним лікарем можна оформити онлайн, без відвідування поліклініки.

Про успішне завершення бета-тестування функціоналу повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

У відомстві наголосили, що послуга доступна не тільки для повнолітніх громадян, а й для підлітків від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису.

Вони можуть самостійно увійти до кабінету та переглядати свої дані, а за підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни до своїх персональних даних за потреби.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я України Марії Карчевич, Кабінет пацієнта — ще один крок до розвитку сучасних послуг і сервісів у сфері охорони здоров'я.

Кабінет пацієнта: які функції доступні

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров'я;

перегляд чинних і попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн — без візиту до медзакладу;

управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

На наступних етапах у кабінеті пацієнта з'явиться доступ до медичної карти з аналізами, рецептами та діагнозами.

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-кабінети. Для старту потрібно обрати найзручніший з точки зору громадянина. Це може бути е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) або бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

"Ви можете обрати будь-який кабінет — їхні головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати свої додаткові функції. Згодом таких кабінетів стане ще більше", — запевнили в міністерстві.

Що робити, якщо виникають запитання

Необхідно зайти в розділ "Часті запитання" на спеціальному порталі, де є відповіді на більшість звернень.

Якщо виникли технічні питання

у державному кабінеті: створити звернення на порталі підтримки (потрібно обрати "Технічні питання");

в іншому застосунку: звернутися безпосередньо до служби підтримки сервісу.

Якщо питання стосується персональних даних (наприклад, інформація про пацієнта задубльована або потрібно змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків), то необхідно залишити відповідне звернення на порталі підтримки (обрати "Контекстні питання").

