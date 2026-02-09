Декларация онлайн и доступ для подростков: в Украине заработал Кабинет пациента

В Украине заработала цифровая платформа "Кабинет пациента", и теперь декларацию с семейным врачом можно оформить онлайн, без посещения поликлиники.

Об успешном завершении бета-тестирования функционала сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В ведомстве подчеркнули, что услуга доступна не только для совершеннолетних граждан, но и для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи.

Они могут самостоятельно войти в кабинет и пересматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности (и наличии соответствующих документов) — подавать декларацию и вносить необходимые изменения в свои персональные данные при необходимости.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Марии Карчевич, Кабинет пациента — еще один шаг к развитию современных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

Відео дня

Кабинет пациента: какие функции доступны

пересмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;

пересмотр действующих и предварительных деклараций с лечащим врачом;

поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;

управление доступами электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.

На следующих этапах в кабинете пациента появится доступ к медицинской карте с анализами, рецептами и диагнозами.

Вход в кабинет пациента осуществляется через специальные е-кабинеты. Для старта нужно выбрать самый удобный с точки зрения гражданина. Это может быть е-Кабинет, разработанный государством (е-Кабинет национальной системы ЕСОЗ) или бизнесом (пациентской информационной системой).

"Вы можете выбрать любой кабинет — их главные возможности одинаковы, но частные кабинеты могут предлагать свои дополнительные функции. Впоследствии таких кабинетов станет еще больше", — заверили в министерстве.

Что делать, если возникают вопросы

Необходимо зайти в раздел "Частые вопросы" на специальном портале, где есть ответы на большинство обращений.

Если возникли технические вопросы

в государственном кабинете: создать обращение на портале поддержки (нужно выбрать "Технические вопросы");

в другом приложении: обратиться непосредственно в службу поддержки сервиса.

Если вопрос касается персональных данных (например, информация о пациенте задублирована или нужно изменить регистрационный номер учетной карты налогоплательщика), то необходимо оставить соответствующее обращение на портале поддержки (выбрать "Контекстные вопросы").

Напомним, в Минздраве рассказали украинцам, как правильно согреться в холодной квартире, чтобы не навредить своему здоровью.

Также сообщалось, что октябре прошлого года Минздрав анонсировал запуск Минздрав запускает программы медосмотров.