Мерія Луцька закупить 100 аромасвічок за 55 тис. грн: чиновники показали, на що підуть гроші

Виконавчий комітет Луцької міської ради провів тендер на закупівлю 100 аромасвічок на суму 55 тисяч гривень, тобто по 550 грн за одну.

Гроші на продукцію виділяють із місцевого бюджету, свідчить інформація в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з опублікованим протоколом торгів, тендер виграла приватна підприємиця Ірина Туревич. Товар має бути поставлено до кінця 2026 року.

Коли в мережі почали обговорювати такі витрати мерії та їхню доцільність, у міськраді відреагували і пояснили, куди і навіщо вирішили витратити такі гроші. Влада підтвердила укладення договору з ФОП Іриною Туревич на поставку 100 аромасвічок за ціною 550 гривень за одиницю.

За словами чиновників, це подарунковий набір, що складається з ароматизованої свічки в гіпсовій скульптурі, виконаній у формі в'їзної вежі Луцького замку, та упаковки.

Відео дня

"Така або інша сувенірна продукція передбачена як подарунок до відзнак міської ради та міського голови", — ідеться в публікації.

У міськраді нагадали, що Ірина Туревич — відома майстриня, яка виготовляє свічки, кераміку, інші сувенірні вироби. Вона — дружина чинного військового, який захищає Україну, тому постійно бере участь у ярмарках ветеранського бізнесу.

"Уклавши угоду з підприємцем на придбання сувенірних свічок, міська рада підтримує сім'ю нашого захисника і водночас спонукає ветеранські бізнеси долучатися до ярмарків, розвивати власну справу", — наголосили в мерії.

Як пише "Конкурент. Волинь", зареєструвалася жінка підприємцем у квітні 2024 року. За час існування ФОП вона отримала замовлення за тендерами на понад 230 тис. грн. Усі — від департаментів луцької мерії.

Свічки, які сподобалися владі, Ірина показувала у себе в соцмережі ще в серпні минулого року.

Нагадаємо, чиновники "Укренерго" з початку війни витратили близько 50 млн грн на подорожі.

Також повідомлялося, що на конкурсі "Міс Світу 2021" запалили 7 тисяч свічок на підтримку України.