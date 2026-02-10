Мэрия Луцка закупит 100 аромасвечей за 55 тыс. грн: чиновники показали, на что уйдут деньги

Исполнительный комитет Луцкого городского совета провел тендер на закупку 100 аромасвечей на сумму 55 тысяч гривен, то есть по 550 грн за одну.

Деньги на продукцию выделяются из местного бюджета, свидетельствует информация в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Согласно опубликованному протоколу торгов, тендер выиграла частный предприниматель Ирина Туревич. Товар должен быть поставлен до конца 2026 года.

Когда в сети начали обсуждать такие расходы мэрии и их целесообразность, в горсовете отреагировали и объяснили, куда и зачем решили потратить такие деньги. Власти подтвердили заключение договора с ФЛП Ириной Туревич на поставку 100 аромасвечек по цене 550 гривен за единицу.

По словам чиновников, это подарочный набор, состоящий из ароматизированной свечи в гипсовой скульптуре, выполненной в форме въездной башни Луцкого замка, и упаковки.

"Такая или другая сувенирная продукция предусмотрена в качестве подарка к знакам отличия городского совета и городского головы", — говорится в публикации.

В горсовете напомнили, что Ирина Туревич — известная мастерица, изготавливающая свечи, керамику, другие сувенирные изделия. Она – жена действующего военного, который защищает Украину, поэтому постоянно участвует в ярмарках ветеранского бизнеса.

"Заключив соглашение с предпринимателем на приобретение сувенирных свечей, городской совет поддерживает семью нашего защитника и вместе с этим побуждает ветеранские бизнесы приобщаться к ярмаркам, развивать собственное дело", — подчеркнули в мэрии.

Как пишет "Конкурент. Волынь", зарегистрировалась женщина предпринимателем в апреле 2024 года. За время существования ФЛП она получила заказы по тендерам более чем на 230 тыс. грн. Все — от департаментов луцкой мэрии.

Свечи, которые приглянулись властям, Ирина показывала у себя в соцсети еще в августе прошлого года.

