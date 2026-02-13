СБУ проводять обшуки в "Київтеплоенерго": на підприємстві розповіли про наслідки

12 і 13 лютого представники Служби безпеки України двічі прийшли з обшуками до головного офісу КП "Київтеплоенерго".

Слідчі дії паралізували роботу підприємства відразу після ракетно-дронового удару в ніч на 12 лютого, повідомили в Київській міській державній адміністрації, назвавши дії силовиків "грубим процесуальним порушенням".

У КМДА наголосили, що обшук розпочався вранці відразу після чергового масованого обстрілу ЗС РФ Києва 12 лютого.

Через зупинку роботи головного офісу нібито було паралізовано діяльність усього підприємства.

"Через це з ладу виведено штатну координацію діяльності персоналу та структурних підрозділів. В умовах, коли після обстрілів важлива кожна хвилина, щоб мінімізувати наслідки атаки та зберегти вціліле обладнання, через дії правоохоронців вимушено зупинилися важливі для енергобезпеки Києва процеси", — заявили в міськадміністарції.

Стверджується, що з початку повномасштабного вторгнення процесуальні дії на підприємстві відбуваються 103-й раз. Крім того, правоохоронці направили 188 запитів на отримання документації та матеріалів.

Що цікавить правоохоронців

У КМДА стверджують, що другий день поспіль представники СБУ збирають на підприємстві всі документи, хоч якось пов'язані з підготовкою до опалювального сезону або відновленням енергетики:

"Вилучаються навіть проєкти ще неукладених договорів, від яких безпосередньо залежить відновлення енергетики після руйнувань і підготовка до наступної, не менш складної. Примітно, що вилучають навіть примірники технічної документації з відновлення пошкоджених об'єктів і підключення нових когенераційних установок".

Це, стверджують у столичній адміністрації, нівелює всі зусилля енергетиків і київської влади, оскільки відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує проведення відновлювальних робіт і підключення нового обладнання.

У СБУ обшуки в "Київтеплоенерго" і заяву КМДА поки що ніяк не прокоментували.

Після атаки ЗС РФ 12 лютого в Києві без опалення залишилися 2600 будинків у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах.

Нагадаємо, 14 січня загинув співробітник "Київтеплоенерго", який виконував роботи з повернення опалення жителям Оболонського району столиці.

Також повідомлялося, що в Києві понад тисяча будинків без опалення після ударів по ТЕЦ.