СБУ проводят обыски в "Киевтеплоэнерго": на предприятии рассказали о последствиях

12 и 13 февраля представители Службы безопасности Украины дважды пришли с обысками в головной офис КП "Киевтеплоэнерго".

Следственные действия парализовали работу предприятия сразу после ракетно-дронового удара в ночь на 12 февраля, сообщили в Киевской городской государственной администрации, назвав действия силовиков "грубым процессуальным нарушением".

В КГГА подчеркнули, что обыск начался утром сразу после очередного массированного обстрела ВС РФ Киева 12 февраля.

Из-за остановки работы главного офиса якобы была парализована деятельность всего предприятия.

"Из-за этого из строя выведена штатная координация деятельности персонала и структурных подразделений. В условиях, когда после обстрелов важна каждая минута, чтобы минимизировать последствия атаки и сохранить уцелевшее оборудование, из-за действий правоохранителей вынужденно остановились важные для энергобезопасности Киева процессы", – заявили в горадминистарции.

Утверждается, что с начала полномасштабного вторжения процессуальные действия на предприятии проходят в 103-й раз. Кроме того, правоохранители направили 188 запросов на получение документации и материалов.

Что интересует правоохранителей

В КГГА утверждают, что второй день подряд представители СБУ собирают на предприятии все документы, хоть как-то связанные с подготовкой к отопительному сезону или возобновлением энергетики:

"Изымаются даже проекты еще незаключенных договоров, от которых напрямую зависит восстановление энергетики после разрушений и подготовка к следующей, не менее сложной. Примечательно, что изымают даже экземпляры технической документации по восстановлению поврежденных объектов и подключению новых когенерационных установок".

Это, утверждают в столичной администрации, нивелирует все усилия энергетиков и киевских властей, поскольку восстановление изъятых документов займет значительное время, что затормозит проведение восстановительных работ и подключение нового оборудования.

В СБУ обыски в "Киевтеплоэнерго" и заявление КГГА пока что никак не прокомментировали.

После атаки ВС РФ 12 февраля в Киеве без отопления остались 2600 домов Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Напомним, 14 января погиб сотрудник "Киевтеплоэнерго", который выполнял работы по возвращению отопления жителям Оболонского района столицы.

Также сообщалось, что в Киеве более тысячи домов без отопления после ударов по ТЭЦ.