Транспортний колапс у Києві: через негоду столиця стала в заторах (відео)

Через сильний снігопад і складні погодні умови в Києві вранці 16 лютого на дорогах утворилися величезні затори.

Кадри транспортного колапсу публікують місцеві Telegram-канали. Кореспонденти київських каналів розповідають про складну ситуацію на вулицях і дорогах столиці.

Через сніг та ожеледицю автомобілі буквально буксують на вулицях і не можуть навіть роз'їхатися. Авто, які виїхали на схили, не можуть утриматися і скочуються вниз, таранячи машини, що стоять позаду.

Як пише ресурс "Київський двіж", рух заблоковано на вулиці Басейній і далі бульваром Тараса Шевченка в обох напрямках, а дороги вкриті льодом.

Також стоїть рух на Голосіївському проспекті в напрямку ВДНГ. На опублікованих у мережі кадрах видно, як КамАЗ, що приїхав витягти застряглий тролейбус, не може їхати і буксирує поруч.

Відео дня

На Повітрофлотському проспекті ситуація така:

Через стан доріг виникли проблеми з громадським транспортом. У пабліках показують маршрутки й автобуси, які стоять, а також пасажирів, які штовхають застряглі тролейбуси, щоб вчасно дістатися на роботу.

У зв'язку зі складною ситуацією на дорогах у Києві фіксують зростання цін на таксі.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні у столиці збережеться хмарна погода, місцями пройде невеликий сніг. Людей попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с та ожеледицю на дорогах.

У КМДА попросили водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху і не залишати свої авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Що стосується пішоходів, то їм потрібно бути обережними і не забувати носити флікери в темний час доби.

"Просимо мешканців столиці не виходити на вулицю без нагальної потреби та, за можливості, не виїжджати на власних автомобілях. Якщо ж цього не уникнути — бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху", — наголосила київська влада.

Напередодні ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомляв про те, що з 22:00 15 лютого обмежено в'їзд у місто великогабаритного транспорту і вантажівок.

У "Київавтодорі" розповіли, що вночі дороги столиці прибирали 289 одиниць спецтехніки підприємства.

Паралельно 31 бригада у складі 216 робітників проводили ручне прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, що перебувають на утриманні підприємств корпорації, а до робіт з очищення доріжок у парках і скверах залучено 67 одиниць спеціалізованої техніки та 755 працівників.

Станом на ранок 16 лютого, по Києву 87 викликів на ДТП, три з яких – з потерпілими.

Нагадаємо, після дощів та ожеледиці в Україну знову прийдуть відчутні морози.

Також синоптики попереджали про сильну ожеледицю.