Транспортный коллапс в Киеве: из-за непогоды столица стала в пробках (видео)

Из-за сильного снегопада и сложных погодных условий в Киеве утром 16 февраля на дорогах образовались огромные пробки.

Кадры транспортного коллапса публикуют местные Telegram-каналы. Корреспонденты киевских каналов рассказывают о сложной ситуации на улицах и дорогах столицы.

Из-за снега и гололеда автомобили буквально буксуют на улицах и не могут даже разъехаться. Авто, которые выехали на склоны, не могут удержаться и скатываются вниз, тараня стоящие позади машины.

Как пишет ресурс "Киевский движ", движение заблокировано на улице Бассейной и далее по бульвару Тараса Шевченко в обеих направлениях, а дороги покрыты льдом.

Также стоит движение на Голосеевском проспекте в направлении ВДНХ. На опубликованных в сети кадрах видно, как КамАЗ, который приехал вытащить застрявший троллейбус, не может ехать и буксирует рядом.

Відео дня

На Воздухофлотском проспекте обстановка следующая:

Из-за состояния дорог возникли проблемы с общественным транспортом. В пабликах показывают стоящие маршрутки и автобусы, а также пассажиров, которые толкают застрявшие троллейбусы, чтобы вовремя добраться на работу.

В связи со сложной ситуацией на дорогах в Киеве фиксируют рост цен на такси.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в столице сохранится облачная погода местами пройдет небольшой снег. Людей предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с и гололеде на дорогах.

В КГГА попросили водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Что касается пешеходов, то им нужно быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток.

"Просим жителей столицы не выходить на улицу без необходимости и, по возможности, не выезжать на собственных автомобилях. Если же этого не избежать – быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", – подчеркнули киевские власти.

Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщал о том, что с 22:00 15 февраля ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта и грузовиков.

В "Киевавтодоре" рассказали, что ночью дороги столицы убирали 289 единиц спецтехники предприятия.

Параллельно 31 бригада в составе 216 рабочих проводили ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации, а к работам по очистке дорожек в парках и скверах привлечено 67 единиц специализированной техники и 755 работников.

По состоянию на утро 16 февраля, по Киеву 87 вызовов на ДТП, три из которых – с пострадавшими.

Напомним, после дождей и гололеда в Украину снова придут ощутимые морозы.

Также синоптики предупреждали о сильном гололеде.