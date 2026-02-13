Температура опустится до -18 градусов: когда ожидается новое похолодание в Украине

В Украину уже на следующей неделе может прийти очередное похолодание. Синоптик Наталья Плуха объяснила, что все произойдет по привычному для этой зимы сценарию, когда снижение температуры будет непродолжительным.

Пик морозов придется на 16 и 17 февраля. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Oboz.ua.

Она объяснила, что ночью снова будут достаточно сильные морозы.

"Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, далее путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт, то есть из стран Балтии, где будет образовываться антициклон — спокойное поле, преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой", — пояснила синоптик.

Она также рассказала, что 16 февраля холоднее всего будет на западе, севере Украины, а также в Винницкой области — до -8-14. Зато в других регионах будет от -1 до -7 градусов. На востоке и юго-востоке температура возможна до +5 градусов.

Зато 17 февраля в Украине будет без осадков, однако морозы усилятся. В западных, северных и Винницкой областях ночью синоптики прогнозируют -12-18 градусов, днем от -5 до -11 градусов. На остальной территории страны ночью будет -4-10 градусов, днем -1-7 градусов. На юге ожидается морозная ночь, но днем воздух может прогреваться до +2 градусов, в Крыму до +6 градусов.

Когда в Украине снова потеплеет

В то же время синоптик поделилась прогнозом, что похолодание будет недолговременным. Уже со среды 18 февраля будет постепенное потепление, температура может подняться до нуля.

"Скорее всего, колебания будут подобны предыдущим, может снова дойти даже до нуля или до плюсов, но будем это уточнять с приближением тех дат", — сказала синоптик.

