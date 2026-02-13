Температура опуститься до -18 градусів: коли очікується нове похолодання в Україні

В Україні вже наступного тижня може прийти чергове похолодання. Синоптикиня Наталія Плуха пояснила, що все відбудеться за звичним для цієї зими сценарієм, коли зниження температури буде нетривалим.

Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі Oboz.ua.

Вона пояснила, що вночі знову будуть достатньо сильні морози.

"Проходить циклон з південного заходу, виходить через північно-східні області України, далі мандрує до наших північно-східних сусідів, а на нас починає поширюватися холодна повітряна маса з північних широт, тобто з країн Балтії, де буде утворюватися антициклон — спокійне поле, переважно без опадів, але з холодною повітряною масою", — пояснила синоптикиня.

Вона також розповіла, що 16 лютого найхолодніше буде на заході, півночі України, а також у Вінницькій області — до -8-14. Натомість в інших регіонах буде від -1 до -7 градусів. На сході та південному сході температура можлива до +5 градусів.

Натомість 17 лютого в Україні буде без опадів, однак морози посиляться. У західних, північних та Вінницькій областях вночі синоптики прогнозують -12-18 градусів, вдень від -5 до -11 градусів. На решті території країни вночі буде -4-10 градусів, удень -1-7 градусів. На півдні очікується морозна ніч, але вдень повітря може прогріватися до +2 градусів, у Криму до +6 градусів.

Коли в Україні знову потеплішає

Водночас синоптикиня поділилася прогнозом, що похолодання буде недовготривалим. Уже з середи 18 лютого буде поступове потепління, температура може піднятися до нуля.

"Скоріше за все, коливання будуть подібні до попередніх, може знову дійти навіть до нуля чи до плюсів, але будемо це уточнювати з наближенням тих дат", — сказала синоптикиня.

