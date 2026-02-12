Прогноз погоди в Україні на 13 лютого: Діденко нагадала, чим небезпечне потепління

Стовпчики термометрів українців продовжать підійматися вгору, проте потепління триватиме недовго. Вже з наступного тижня очікується нова хвиля холоду.

Прогноз погоди на завтра синоптикиня Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, в Україні 13 лютого буде вогко, туманно та хмарно.

На півдні, сході та в західних областях існує велика ймовірність дощів, які розмиватимуть лід і сніг. На решті територій через вогкість посиляться тумани.

Через туманну погоду завтра буде низька видимість на дорогах.

"Скрізь класична відлига", — зазначила фахівчиня.

Наталка Діденко опублікувала мапу температури повітря в Україні на 13 лютого Фото: Наталка Діденко

Нічна температура повітря напередодні Дня святого Валентина триматиметься в межах -2…+3, протягом дня прогнозується +2…+5. Тепліше буде на півдні: від +5 до +9, а в Криму навіть +10…+15.

Потепління може нести низку загроз, тому українцям варто пам'ятати про:

бурульки;

зсуви снігової маси з дахів;

калюжі, що маскуються під кригою;

лавинну небезпеку в горах;

льодохід і розмивання ополонок — риболовство на кризі стає небезпечним.

Прогноз "Укргідрометцентру" на 13 лютого Фото: скриншот

Метеорологиня також попередила, що з неділі в Україну переміститься активний циклон з південного заходу. Він спричинить різке ускладнення погодних умов: дощі з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру тощо.

З понеділка очікується короткочасне похолодання.

Погода завтра у Києві

У Києві погода завтра, за словами синоптикині, буде хмарною. Столицію можуть огорнути тумани, тому водіям варто бути обережними на дорогах.

Протягом дня можливе потепління до +4.

Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, що ніч на 10 лютого була найморознішою для столиці, та спрогнозувала потепління у Києві.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що брила льоду ледь не вбила пару біля закладу в центрі Луцька, та публікували відео інциденту.