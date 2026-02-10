Найморозніша ніч пройдена: Діденко спрогнозувала потепління у Києві

Столиця України пережила найморознішу ніч, і з 11 лютого стовпчики термометрів потроху поповзуть вгору. Кияни ще відчують періодичні хвилі холоду, проте міцні морози до -20 градусів повернутися більше не повинні.

Пом'якшення погоди у Києві синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що найсильніші холоди столиця вже пережила.

"Найсильніші морози — позаду. Це була найхолодніша ніч", — повідомила фахівчиня киянам.

За її словами, надалі погода у Києві поступово рухатиметься до потепління. Синоптикиня опублікувала діаграму, згідно з якою морози періодично повертатимуться, але вже з меншою силою.

"Ще, звісно, будуть хвилі холоду, але ці старечі градуси, що вже безсило погрожують нам обшарпаним своїм костуром і що зараз ви бачите на своїх градусниках за вікном чи в автівці — "як роса на сонці", — зазначила Діденко.

Погода у Києві: прогноз "Укргідрометцентру"

Синоптики "Укргідрометцентру" також прогнозують підвищення денної температури в столиці з середи до -3…-1. На заході та півдні України при цьому вже буде "плюс" удень. На решті території стовпчик термометра підійметься вище нуля з четверга.

Прогноз "Укргідрометцентру" на 11 лютого Фото: скриншот

Нагадаємо, перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум розповідала, що на столичну Троєщину повернули тепло. Проте вона зазначала, що на прогрівання будинків знадобиться час. При цьому після пошкодження Дарницької ТЕЦ без теплопостачання на ранок 8 лютого лишалися 1 126 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах.

Вранці 10 лютого стан повітря у Києві погіршився до шкідливого рівня. Найсильніші забруднення фіксувалися в Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському районах.