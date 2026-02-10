Стан повітря у Києві погіршився до небезпечного рівня: в яких районах найсильніше забруднення
У Києві на ранок 10 лютого забруднення повітря досягло шкідливого рівня. Люди з захворюваннями легенів в серця, діти та літні кияни можуть відчувати дискомфорт при диханні.
Мапу якості повітря у Києві можна побачити в додатку "Київ Цифровий" — у деяких районах міста забруднення досягло шкідливого рівня. Також про погіршення якості атмосфери повідомляє сайт SaveEcoBot.
"Київ Цифровий" повідомляє про підвищений рівень забруднення повітря частками PM2.5 (дрібним, невидимим для ока пилом, що може утворюватися під час промислового виробництва, пожеж чи внаслідок згорання відходів і потрапляти в коровоносну систему через легені) та PM10 (частки діаметром від 2.5 до 10 мікрометрів, утворюються внаслідок пожеж і промислових викидів, подразнюють слизові оболонки та можуть потрапляти в дихальні шляхи).
Незадовго до того забруднення частками PM10 в частині Подільського району сягнуло небезпечного рівня 100+.
Радіаційний фон при цьому лишався в нормі.
Сайт SaveEcoBot також повідомляє про "червоний" рівень забруднення повітря в деяких частинах столиці. Загалом станом на 9:00 індекс атмосферного повітря у Києві за формулою NowCast (US EPA) для PM2.5 становив 104, що вважається шкідливим рівнем для чутливих груп. Таке забруднення може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями дихальних шляхів, зокрема при астмі, а також у людей із захворюваннями серця, дітей і людей похилого віку.
Найвищі рівні забруднення зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському районах.
Фахівці під час погіршення стану повітря рекомендують зачиняти вікна, за можливості менше перебувати на вулиці та пити більше води. Якщо в оселі є очищувач повітря, варто його увімкнути.
Нагадаємо, у низці областей, зокрема у Київській і Вінницькій, фіксували сильне забруднення повітря 19 січня. У деяких населених пунктах норму було перевищено в чотири рази.
Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум 9 лютого повідомляла, що у Києві на Троєщину повернули тепло після масованих російських атак, проте оселям потрібен ча, щоб прогрітися. Водночас через зупинку ТЕЦ-4 на ранок 8 лютого в столиці без опалення лишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.