Стан повітря у Києві погіршився до небезпечного рівня: в яких районах найсильніше забруднення

У Києві на ранок 10 лютого забруднення повітря досягло шкідливого рівня. Люди з захворюваннями легенів в серця, діти та літні кияни можуть відчувати дискомфорт при диханні.

Мапу якості повітря у Києві можна побачити в додатку "Київ Цифровий" — у деяких районах міста забруднення досягло шкідливого рівня. Також про погіршення якості атмосфери повідомляє сайт SaveEcoBot.

Додаток "Київ Цифровий" повідомляє про забруднення повітря у столиці Фото: скриншот

"Київ Цифровий" повідомляє про підвищений рівень забруднення повітря частками PM2.5 (дрібним, невидимим для ока пилом, що може утворюватися під час промислового виробництва, пожеж чи внаслідок згорання відходів і потрапляти в коровоносну систему через легені) та PM10 (частки діаметром від 2.5 до 10 мікрометрів, утворюються внаслідок пожеж і промислових викидів, подразнюють слизові оболонки та можуть потрапляти в дихальні шляхи).

Незадовго до того забруднення частками PM10 в частині Подільського району сягнуло небезпечного рівня 100+.

У Києві забруднення повітря місцями сягнуло небезпечного рівня Фото: скриншот

Радіаційний фон при цьому лишався в нормі.

Сайт SaveEcoBot також повідомляє про "червоний" рівень забруднення повітря в деяких частинах столиці. Загалом станом на 9:00 індекс атмосферного повітря у Києві за формулою NowCast (US EPA) для PM2.5 становив 104, що вважається шкідливим рівнем для чутливих груп. Таке забруднення може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями дихальних шляхів, зокрема при астмі, а також у людей із захворюваннями серця, дітей і людей похилого віку.

Найвищі рівні забруднення зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Києві 10 лютого було зафіксовано шкідливий рівень забрудненості повітря Фото: скриншот

Фахівці під час погіршення стану повітря рекомендують зачиняти вікна, за можливості менше перебувати на вулиці та пити більше води. Якщо в оселі є очищувач повітря, варто його увімкнути.

Нагадаємо, у низці областей, зокрема у Київській і Вінницькій, фіксували сильне забруднення повітря 19 січня. У деяких населених пунктах норму було перевищено в чотири рази.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум 9 лютого повідомляла, що у Києві на Троєщину повернули тепло після масованих російських атак, проте оселям потрібен ча, щоб прогрітися. Водночас через зупинку ТЕЦ-4 на ранок 8 лютого в столиці без опалення лишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.