Состояние воздуха в Киеве ухудшилось до опасного уровня: в каких районах самое сильное загрязнение

В Киеве на утро 10 февраля загрязнение воздуха достигло вредного уровня. Люди с заболеваниями легких в сердца, дети и пожилые киевляне могут испытывать дискомфорт при дыхании.

Карту качества воздуха в Киеве можно увидеть в приложении "Киев Цифровой" — в некоторых районах города загрязнение достигло вредного уровня. Также об ухудшении качества атмосферы сообщает сайт SaveEcoBot.

Приложение "Киев Цифровой" сообщает о загрязнении воздуха в столице Фото: скриншот

"Киев Цифровой" сообщает о повышенном уровне загрязнения воздуха частицами PM2.5 (мелкой, невидимой для глаза пылью, которая может образовываться во время промышленного производства, пожаров или в результате сгорания отходов и попадать в коровоносную систему через легкие) и PM10 (частицы диаметром от 2.5 до 10 микрометров, образуются в результате пожаров и промышленных выбросов, раздражают слизистые оболочки и могут попадать в дыхательные пути).

Відео дня

Незадолго до того загрязнение частицами PM10 в части Подольского района достигло опасного уровня 100+.

В Киеве загрязнение воздуха местами достигло опасного уровня Фото: скриншот

Радиационный фон при этом оставался в норме.

Сайт SaveEcoBot также сообщает о "красном" уровне загрязнения воздуха в некоторых частях столицы. Всего по состоянию на 9:00 индекс атмосферного воздуха в Киеве по формуле NowCast (US EPA) для PM2.5 составил 104, что считается вредным уровнем для чувствительных групп. Такое загрязнение может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями дыхательных путей, в частности при астме, а также у людей с заболеваниями сердца, детей и пожилых людей.

Самые высокие уровни загрязнения зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Подольском, Святошинском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киеве 10 февраля был зафиксирован вредный уровень загрязненности воздуха Фото: скриншот

Специалисты во время ухудшения состояния воздуха рекомендуют закрывать окна, по возможности меньше находиться на улице и пить больше воды. Если в доме есть очиститель воздуха, стоит его включить.

Напомним, в ряде областей, в частности в Киевской и Винницкой, фиксировали сильное загрязнение воздуха 19 января. В некоторых населенных пунктах норма была превышена в четыре раза.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум 9 февраля сообщала, что в Киеве на Троещину вернули тепло после массированных российских атак, однако домам нужно время, чтобы прогреться. В то же время из-за остановки ТЭЦ-4 на утро 8 февраля в столице без отопления оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах.