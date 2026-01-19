Норма превышена в 4 раза: в ряде областей Украины зафиксировали сильное загрязнение воздуха (карты)

В Киевской, Винницкой областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В некоторых населенных пунктах уровень загрязнения превышает норму втрое, а местами почти в четыре раза.

Об этом свидетельствуют данные портала SaveEcoBot, которые также подтверждаютдругие системы мониторинга. По последним измерениям, в Киевской области ситуация наиболее критическая, в частности в селах Малые Дмитровичи и Хлепча фиксируют показатели более 160, в Вышгороде и Киеве — более 165. Зато наибольшие загрязнения воздуха эксперты заметили в Белой Церкви — 186, а также в Гореничах — 193.

19 января зафиксировали загрязнение воздуха в Киевской области

Зато на западе страны показатели качества воздуха тоже значительно превышают норму:

в Стрые и Моршине — около 155,

в Ивано-Франковске — 161,

в Черновцах — 159,

а в Ковеле — 154 и Бориславе — 192.

19 января зафиксировали загрязнение воздуха во Львовской области

Тоже высокие показатели загрязнения зафиксировали в Виннице зафиксировано 158, а в Хмельнике — 188.

В частности, как отмечает портал, норма качества воздуха обычно составляет 30-50 единиц, поэтому в большинстве этих населенных пунктов уровень загрязнения превышает норму втрое, а в Гореничах, Бориславе и Хмельнике почти в четыре раза.

Кроме того, специалисты предупреждают, что длительное пребывание на улице при таких условиях может вызвать дискомфорт при дыхании и ухудшить состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И все же Киевская городская государственная администрация на своем сайте отметила, что по состоянию на 19 января воздух в столице загрязнен на среднем уровне, а радиационный фон остается нормальным.

По данным стационарных пунктов мониторинга, ситуация в разных районах Киева отличается. На проспекте Европейского Союза загрязнение среднее, на ул. Щусева — низкое, на проспекте Берестейском — среднее, а на ул. Китаевской — уже высокий уровень загрязнения. Радиационный фон в городе стабильный и безопасный. Концентрации пыли и вредных газов не превышают допустимые нормы, поэтому воздух в Киеве пока относительно безопасен для здоровья.

Стоит заметить, что другие официальные органы власти пока не подтверждают превышение норм. Однако, 18 января Киевская областная военная администрация сообщала, что воздух на Киевщине остается в пределах допустимых показателей, а среднесуточные наблюдения не выявили превышений вредных веществ.

"Атмосферный воздух на Киевщине остается в пределах нормы. По результатам среднесуточных наблюдений превышений допустимых концентраций химических или биологических веществ в воздухе не зафиксировано. Уровень гамма-излучения соответствует естественному фону", — говорится в сообщении.

Напомним, что последний раз сильное загрязнение воздуха в столице фиксировали 19 декабря. Тогда же отметка загрязнения по адресу Лесной проспект, 6б, достигла — 281.

Также Фокус писал, что 19 ноября в результате атаки ВС РФ в Тернополе обнаружили сильное ухудшение качества воздуха. В частности, содержание вредных веществ в воздухе превышало в 6 раз