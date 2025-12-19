Лучше не открывать окна: в некоторых районах Киева сильно ухудшилось качество воздуха (карта)

В ночь на 19 декабря в столице сильно ухудшилось качество воздуха: в некоторых районах Киева зафиксирован очень вредный уровень загрязнения, из-за чего лучше не открывать окна.

Показатель достиг очень вредного уровня сразу в двух районах Киева. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты мониторинга качества воздуха от платформы SaveEcoBot.

Судя по данным интерактивной карты, наибольший уровень загрязнений после полуночи был зафиксирован в пределах жилого микрорайона Лесной массив в Деснянском районе Киева. Отметка загрязнения по адресу Лесной проспект, 6б, достигла показателя 281, что означает "очень вредный уровень" и почти приближается к опасному уровню.

Скриншот | в Киеве сразу в двух районах сильно ухудшилось качество воздуха

Такой уровень может вызвать респираторные заболевания у людей при длительном воздействии. Также специалисты предупреждают, что эффект от вдыхания настолько загрязненного воздуха может быть более выражен у людей с легочными и сердечными заболеваниями.

Качество воздуха в Лесном массиве

В еще ряде районов Киева наблюдается вредный уровень воздуха. Показатель окрасился в красный цвет в районе улиц Булгакова, Леонида Каденюка, Академика Глушкова, Нивской, Даниила Щербаковского, на Крещатике и других районах. Там индекс качества воздуха колеблется в пределах от 155 до 187.

Красный показатель на карте означает, что такой воздух может вызывать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также вызывать дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

При таком состоянии воздуха эксперты советуют ограничить пребывание на улице, а также не открывать окна.

Пока неизвестно, что вызвало ухудшение воздуха в столице.

