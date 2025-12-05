Соседи Украины: названы самые чистые и самые грязные города мира (фото)

Краков признали самым чистым городом мира, тогда как Будапешт возглавил антирейтинг загрязненности. Таковы результаты нового глобального исследования, в ходе которого проанализировали более 70 тысяч отзывов туристов.

Когда путешественники выбирают город для отдыха, они обычно мечтают об уютных кафе, величественной архитектуре и атмосферных площадях. Однако чистота улиц и общественных пространств часто имеет не менее важное значение для общего впечатления от путешествия, пишет Radical Storage.

По данным исследования ABTA 24/25, Европа остается самым популярным направлением среди британских туристов: 83% путешественников выбирали здесь отдых в течение года. После пляжного отдыха второе место стабильно занимают именно городские туры (43%).

Чтобы выяснить, как туристы воспринимают чистоту популярных направлений, аналитики отобрали 100 городов из рейтинга Euromonitor's Top 100 City Destinations Index. Для каждого города они исследовали отзывы о 10 самых популярных достопримечательностях, проанализировав в итоге более 70 тысяч рецензий за последние 12 месяцев. В текстах отзывов искали ключевые слова вроде "clean" и "dirty", чтобы определить уровень удовлетворенности туристов чистотой.

Главные выводы

Краков занял первое место в мире с показателем 98,5% положительных упоминаний о чистоте.

В первую пятерку также вошли: Шарджа (98,5%), Сингапур (98%), Варшава (97,8%) и Доха (97,4%).

Будапешт стал самым грязным городом мира по оценкам туристов — почти 40% отзывов содержали негативные комментарии.

В антирейтинг также попали Рим, Лас-Вегас, Флоренция и Париж.

Польша показала лучший результат среди стран: сразу два ее города — Краков и Варшава — вошли в мировую топ-пятерку чистоты.

Исторические центры мегаполисов чаще воспринимаются как грязные: в Риме, Флоренции и Париже более 28% отзывов содержат критику состояния улиц.

Краков — №1 в мире

По данным исследования, именно Краков получил самый высокий рейтинг чистоты: 98,5% отзывов о публичных пространствах и достопримечательностях были положительными. Польша в течение последнего десятилетия значительно инвестирует в модернизацию системы обращения с отходами и содержание улиц.

Согласно опросу Европейской комиссии "Quality of Life in European Cities" за 2023 год, более 80% жителей Кракова полностью удовлетворены городскими общественными пространствами — от рыночных площадей до пешеходных зон. Это ощущение заботы о городе хорошо замечают и туристы.

Краков, Польша Фото: Unsplash

Будапешт — худший показатель

На противоположном полюсе оказался Будапешт: 37,9% отзывов упоминают грязь, мусор или недостаточный уход за городскими территориями. Одной из причин может быть стремительный рост туристических потоков: в сентябре 2025 года количество туристов в Венгрии выросло на 8,3%, а в Будапеште — на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Общая тенденция указывает, что именно самые популярные исторические города мира — Рим, Париж, Флоренция — чаще всего сталкиваются с критикой чистоты из-за большой нагрузки и старой городской инфраструктуры.

Будапешт, Венгрия Фото: Unsplash

