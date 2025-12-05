Сусіди України: названо найчистіші та найбрудніші міста світу (фото)

Краків визнали найчистішим містом світу, тоді як Будапешт очолив антирейтинг забрудненості. Такі результати нового глобального дослідження, під час якого проаналізували понад 70 тисяч відгуків туристів.

Коли мандрівники обирають місто для відпочинку, вони зазвичай мріють про затишні кав’ярні, величну архітектуру та атмосферні площі. Проте чистота вулиць і громадських просторів часто має не менш важливе значення для загального враження від подорожі, пише Radical Storage.

За даними дослідження ABTA 24/25, Європа залишається найпопулярнішим напрямком серед британських туристів: 83% мандрівників обирали тут відпочинок протягом року. Після пляжного відпочинку друге місце стабільно займають саме міські тури (43%).

Щоб з’ясувати, як туристи сприймають чистоту популярних напрямків, аналітики відібрали 100 міст із рейтингу Euromonitor’s Top 100 City Destinations Index. Для кожного міста вони дослідили відгуки про 10 найпопулярніших визначних місць, проаналізувавши у підсумку понад 70 тисяч рецензій за останні 12 місяців. У текстах відгуків шукали ключові слова на кшталт "clean" і "dirty", щоб визначити рівень задоволеності туристів чистотою.

Головні висновки

Краків посів перше місце у світі з показником 98,5% позитивних згадок про чистоту.

До першої п’ятірки також увійшли: Шарджа (98,5%), Сінгапур (98%), Варшава (97,8%) і Доха (97,4%).

Будапешт став найбруднішим містом світу за оцінками туристів — майже 40% відгуків містили негативні коментарі.

У антирейтинг також потрапили Рим, Лас-Вегас, Флоренція та Париж.

Польща показала найкращий результат серед країн: одразу два її міста — Краків та Варшава — увійшли до світової топ-п’ятірки чистоти.

Історичні центри мегаполісів частіше сприймаються як брудні: у Римі, Флоренції та Парижі понад 28% відгуків містять критику стану вулиць.

Краків — №1 у світі

За даними дослідження, саме Краків отримав найвищий рейтинг чистоти: 98,5% відгуків про публічні простори та визначні місця були позитивними. Польща протягом останнього десятиліття значно інвестує у модернізацію системи поводження з відходами та утримання вулиць.

Згідно з опитуванням Європейської комісії "Quality of Life in European Cities" за 2023 рік, понад 80% мешканців Кракова повністю задоволені міськими громадськими просторами — від ринкових площ до пішохідних зон. Це відчуття турботи про місто добре помічають і туристи.

Краків, Польща Фото: Unsplash

Будапешт — найгірший показник

На протилежному полюсі опинився Будапешт: 37,9% відгуків згадують бруд, сміття або недостатній догляд за міськими територіями. Однією з причин може бути стрімке зростання туристичних потоків: у вересні 2025 року кількість туристів у Угорщині зросла на 8,3%, а у Будапешті — на 12% порівняно з попереднім роком.

Загальна тенденція вказує, що саме найпопулярніші історичні міста світу — Рим, Париж, Флоренція — найчастіше стикаються з критикою чистоти через велике навантаження та стару міську інфраструктуру.

Будапешт, Угорщина Фото: Unsplash

