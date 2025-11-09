"Дуже незручно й небезпечно": українка назвала найгірші аеропорти в Європі

Українка на імʼя Ксенія побувала в різних аеропортах Європи. За її словами, більшість з них справді хороші: розташовані близько до міста, є зручний транспорт і комфортно навіть під час довгих пересадок.

Втім, є й такі аеропорти, куди повертатися навіть не хочеться. У своєму Instagram тревел-блогерка розповіла про особливості деяких локацій.

Найгірші аеропорти, на думку Ксенії

Модлін (Варшава, Польща)

За словами блогерки, цей аеропорт надто далеко від Варшави. Щоб дістатися, потрібно їхати автобусом, і якщо прилітаєш пізно — це стрес. До того ж, втобуси ходять рідко, а останній їде майже одразу після прильоту. Якщо рейс трохи затримається, можна залишитися ні з чим.

Подгориця (Чорногорія)

Хоч аеропорт і розташований близько до міста, але залізничне сполучення жахливе. Якщо прилітаєш уночі, до вокзалу потрібно йти пішки вздовж траси у темряві.

"Дуже незручно й небезпечно", — каже Ксенія.

Подгориця у Чорногорії Фото: Instagram

Стокгольм-Скавста (Швеція)

Хоч назва і "Стокгольм", але сам аеропорт за 100+ км від міста.

"Це якби летіти до Києва, а опинитися десь під Черкасами. Добиратися туди довго і дорого", — наголосила блогерка.

Стокгольм-Скавста у Швеції Фото: Instagram

Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

Аеропорт розташований далеко від міста, він маленький, а після контролю навіть води купити ніде.

"Відчуття, ніби зробили все, щоб подорож була максимально незручною", — каже українка.

Баня-Лука у Боснії і Герцеговині Фото: Instagram

Ейндговен (Нідерланди)

Сам по собі аеропорт непоганий, але там завжди багато людей.

"Місць не вистачає, а якщо знайдеш — то це якийсь "сучасний" диван, від якого болить спина. І ціни на їжу просто космос", — написала Ксенія.

Ейндговен у Нідерландах Фото: Instagram

Користувачі мережі в коментарях розповіли свої історії та враження від європейських аеропортів:

"А мені сподобався Скавста. Він маленький, серед лісу і є прямий автобус за адекватною ціною, який за годину довозить до головного вокзалу міста з комфортом і гарними краєвидами. Тому, кому як і з якого боку на це дивитись".

"Ейндховен дуже класний аеропорт! Літала з нього тиждень тому. Він чистий, стильний і компактний".

"Castellon (Валенсія) Іспанія знаходиться взагалі не у Валенсії і так само не доїдеш громадським транспорт і таксисти, знаючи це, беруть 10х більше за дорогу".

"Аеропорт Skavsta Stockholm і справді обманює своєю назвою, бо знаходиться в місті Nyköping, це навіть не околиці Стокгольма, а інший регіон країни. Але швидкісний потяг займає лише ~1 год до Стокгольма, розклад потягів можна дивитись в програмі SJ".

