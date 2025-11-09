"Дуже незручно й небезпечно": українка назвала найгірші аеропорти в Європі
Українка на імʼя Ксенія побувала в різних аеропортах Європи. За її словами, більшість з них справді хороші: розташовані близько до міста, є зручний транспорт і комфортно навіть під час довгих пересадок.
Втім, є й такі аеропорти, куди повертатися навіть не хочеться. У своєму Instagram тревел-блогерка розповіла про особливості деяких локацій.
Найгірші аеропорти, на думку Ксенії
Модлін (Варшава, Польща)
За словами блогерки, цей аеропорт надто далеко від Варшави. Щоб дістатися, потрібно їхати автобусом, і якщо прилітаєш пізно — це стрес. До того ж, втобуси ходять рідко, а останній їде майже одразу після прильоту. Якщо рейс трохи затримається, можна залишитися ні з чим.
Подгориця (Чорногорія)
Хоч аеропорт і розташований близько до міста, але залізничне сполучення жахливе. Якщо прилітаєш уночі, до вокзалу потрібно йти пішки вздовж траси у темряві.
"Дуже незручно й небезпечно", — каже Ксенія.
Стокгольм-Скавста (Швеція)
Хоч назва і "Стокгольм", але сам аеропорт за 100+ км від міста.
"Це якби летіти до Києва, а опинитися десь під Черкасами. Добиратися туди довго і дорого", — наголосила блогерка.
Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)
Аеропорт розташований далеко від міста, він маленький, а після контролю навіть води купити ніде.
"Відчуття, ніби зробили все, щоб подорож була максимально незручною", — каже українка.
Ейндговен (Нідерланди)
Сам по собі аеропорт непоганий, але там завжди багато людей.
"Місць не вистачає, а якщо знайдеш — то це якийсь "сучасний" диван, від якого болить спина. І ціни на їжу просто космос", — написала Ксенія.
Користувачі мережі в коментарях розповіли свої історії та враження від європейських аеропортів:
- "А мені сподобався Скавста. Він маленький, серед лісу і є прямий автобус за адекватною ціною, який за годину довозить до головного вокзалу міста з комфортом і гарними краєвидами. Тому, кому як і з якого боку на це дивитись".
- "Ейндховен дуже класний аеропорт! Літала з нього тиждень тому. Він чистий, стильний і компактний".
- "Castellon (Валенсія) Іспанія знаходиться взагалі не у Валенсії і так само не доїдеш громадським транспорт і таксисти, знаючи це, беруть 10х більше за дорогу".
- "Аеропорт Skavsta Stockholm і справді обманює своєю назвою, бо знаходиться в місті Nyköping, це навіть не околиці Стокгольма, а інший регіон країни. Але швидкісний потяг займає лише ~1 год до Стокгольма, розклад потягів можна дивитись в програмі SJ".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Любов Витяганець розповіла про діалог з жінкою на борту літака. Незнайомка звернула увагу на вбрання своєї супутниці та попередила про небезпеку синтетики в подорожах.
- Українська пілотеса Юлія Слободянюк розкрила зарплати в галузі, які сягають десятків тисяч доларів.
Крім того, рейс авіакомпанії з Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сіті довелося розвернути посеред польоту через "неприємний запах" на борту.