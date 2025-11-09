"Очень неудобно и опасно": украинка назвала худшие аэропорты в Европе

Украинка по имени Ксения побывала в разных аэропортах Европы. По ее словам, большинство из них действительно хорошие: расположены близко к городу, есть удобный транспорт и комфортно даже во время долгих пересадок.

Впрочем, есть и такие аэропорты, куда возвращаться даже не хочется. В своем Instagram тревел-блогерша рассказала об особенностях некоторых локаций.

Худшие аэропорты, по мнению Ксении

Модлин (Варшава, Польша)

По словам блогерши, этот аэропорт слишком далеко от Варшавы. Чтобы добраться, нужно ехать автобусом, и если прилетаешь поздно — это стресс. К тому же, автобусы ходят редко, а последний едет почти сразу после прилета. Если рейс немного задержится, можно остаться ни с чем.

Подгорица (Черногория)

Хотя аэропорт и расположен близко к городу, но железнодорожное сообщение ужасное. Если прилетаешь ночью, до вокзала нужно идти пешком вдоль трассы в темноте.

"Очень неудобно и опасно", — говорит Ксения.

Подгорица в Черногории Фото: Instagram

Стокгольм-Скавста (Швеция)

Хоть название и "Стокгольм", но сам аэропорт в 100+ км от города.

"Это если бы лететь в Киев, а оказаться где-то под Черкассами. Добираться туда долго и дорого", — подчеркнула блогерша.

Стокгольм-Скавста в Швеции Фото: Instagram

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Аэропорт расположен далеко от города, он маленький, а после контроля даже воды купить негде.

"Ощущение, будто сделали все, чтобы путешествие было максимально неудобным", — говорит украинка.

Баня-Лука в Боснии и Герцеговине Фото: Instagram

Эйндховен (Нидерланды)

Сам по себе аэропорт неплохой, но там всегда много людей.

"Мест не хватает, а если найдешь — то это какой-то "современный" диван, от которого болит спина. И цены на еду просто космос", — написала Ксения.

Эйндховен в Нидерландах Фото: Instagram

Пользователи сети в комментариях рассказали свои истории и впечатления от европейских аэропортов:

"А мне понравился Скавста. Он маленький, среди леса и есть прямой автобус по адекватной цене, который за час довозит до главного вокзала города с комфортом и красивыми видами. Поэтому, кому как и с какой стороны на это смотреть".

"Эйндховен очень классный аэропорт! Летала из него неделю назад. Он чистый, стильный и компактный".

"Castellon (Валенсия) Испания находится вообще не в Валенсии и так же не доедешь общественным транспорт и таксисты, зная это, берут 10х больше за дорогу".

"Аэропорт Skavsta Stockholm действительно обманывает своим названием, потому что находится в городе Nyköping, это даже не окрестности Стокгольма, а другой регион страны. Но скоростной поезд занимает всего ~ 1 час до Стокгольма, расписание поездов можно смотреть в программе SJ".

